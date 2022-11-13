На интерактивной карте можно выяснить, какие динозавры жили в вашем родном городе

На онлайн-карте можно узнать о Земле много чего нового, например, в каком месте жили первые рептилии или где расцвел первый в мире цветок.

"Карта показывает, насколько динамичная и изменчивая окружающая среда вокруг нас", - указывает Вебстер.

"Земля существует дольше, чем мы можем себе представить, и нынешнее размещение тектонических плит и континентов - лишь вопрос времени. В будущем Земля будет выглядеть совсем иначе и, скорее всего, продложит существовать и после гибели человечества.

В основе созданного Вебстером интерактивного инструмента - другая карта, отражающая геологические модели, ее создал географ и палеограф Кристофер Скаутс.

Модели Скаутса описывают развитие тектонических плит 750 миллионов лет назад, примерно в то время в океанах появились первые зеленые водоросли.

Если вписать на сайте название города, он появится на 3D-модели земного шара, где будет изображено, где город находился на Земле сто миллионов лет назад. На карте также можно увидеть, какие динозавры жили вблизи разыскиваемого места.