Палеонтолог Ян Вебстер из США создал интерактивную карту, на которой можно узнать, как перемещались города во время континентального дрейфа и какие динозавры жили недалеко от них, сообщает CNN.
На интерактивной карте можно выяснить, какие динозавры жили в вашем родном городе
На онлайн-карте можно узнать о Земле много чего нового, например, в каком месте жили первые рептилии или где расцвел первый в мире цветок.
"Карта показывает, насколько динамичная и изменчивая окружающая среда вокруг нас", - указывает Вебстер.
"Земля существует дольше, чем мы можем себе представить, и нынешнее размещение тектонических плит и континентов - лишь вопрос времени. В будущем Земля будет выглядеть совсем иначе и, скорее всего, продложит существовать и после гибели человечества.
В основе созданного Вебстером интерактивного инструмента - другая карта, отражающая геологические модели, ее создал географ и палеограф Кристофер Скаутс.
Модели Скаутса описывают развитие тектонических плит 750 миллионов лет назад, примерно в то время в океанах появились первые зеленые водоросли.
Если вписать на сайте название города, он появится на 3D-модели земного шара, где будет изображено, где город находился на Земле сто миллионов лет назад. На карте также можно увидеть, какие динозавры жили вблизи разыскиваемого места.
"Мое программное обеспечение кодирует географическое месторасположение пользователя и, используя модели Скаутса, находит, где это место находилось раньше", - сказал Вебстер.
"Сайт задуман, чтобы вызвать интерес и уважение к ученым, которые работают, чтобы лучше понять наш мир и его историю.
И на нем можно найти удивительные факты, например, знали ли вы, что США были разделены мелководным морем, или что горы Аппалачи были выше Гималаев, или же, что Флорида раньше была под водой?"
"Карта отражает сложные и интересные научные данные в интерактивном и удобно используемом формате, поэтому учителя, профессора и все, у кого есть интерес к истории Земли и науке, может использовать карту в учебе", - отметил Вебстер.
Осмотреть карту можно здесь.
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