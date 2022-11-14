Взрыв в Стамбуле: задержан возможный исполнитель

В понедельник утром министр внутренних дел Турции Сулейман Сойлу сообщил, что полиция задержала человека, который установил бомбу на улице Истикляль, сообщает государственное акционерное общество TRT.

В общей сложности по подозрению в причастности ко взрыву задержали более 20 человек.

Как сообщил ТRТ, подозреваемый имеет связь с запрещенной Рабочей партией Курдистана, и Сойлу угрожает, что за нападением последует месть.

Эта партию ЕС и США признали террористической организацией.

Из-за взрыва, произошедшего в воскресенье, погибли шесть человек, 81 был ранен.

Президент Турции Реджип Тайип Эрдоган назвал это "гнусным нападением", а вице-президент Фуат Октай заявил, что террористом может быть сделана женщиной, которая взорвала бомбу.