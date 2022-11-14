Полиция в Стамбуле задержала лицо, которое считается ответственным за взрыв бомбы, который в воскресенье убил по меньшей мере шесть человек и ранил более восьми десятков.
Взрыв в Стамбуле: задержан возможный исполнитель
В понедельник утром министр внутренних дел Турции Сулейман Сойлу сообщил, что полиция задержала человека, который установил бомбу на улице Истикляль, сообщает государственное акционерное общество TRT.
В общей сложности по подозрению в причастности ко взрыву задержали более 20 человек.
Как сообщил ТRТ, подозреваемый имеет связь с запрещенной Рабочей партией Курдистана, и Сойлу угрожает, что за нападением последует месть.
Эта партию ЕС и США признали террористической организацией.
Из-за взрыва, произошедшего в воскресенье, погибли шесть человек, 81 был ранен.
Президент Турции Реджип Тайип Эрдоган назвал это "гнусным нападением", а вице-президент Фуат Октай заявил, что террористом может быть сделана женщиной, которая взорвала бомбу.
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