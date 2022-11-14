В СМИ появилась информация, что Ирина Шейк и Брэдли Купер (Bradley Cooper), у которых есть общая дочь Лея, якобы планируют второго ребенка. Об этом пишет Page Six.
СМИ: Ирина Шейк и Брэдли Купер планируют второго ребенка
СМИ: Ирина Шейк и Брэдли Купер планируют второго ребенка
Инсайдер сообщил журналистом, что Ирина Шейк якобы сейчас пытается забеременеть. Что касается брака, то после предыдущего брачного союза с актрисой Дженнифер Эспозито, Брэдли Купер не приемлет бракосочетание.
Очевидцы утверждают, что у него с Ириной прекрасные отношения.
Напомним, Брэдли Купер и Ирина Шейк расстались в 2019 году спустя четыре года отношений. В Сети говорят, что их роман возобновился. Их часто стали видеть вместе. На днях папарацци засняли их во время романтической прогулки в Нью-Йорке.
Ранее 36-летняя супермодель и актриса Ирина Шейк поделилась в соцсетях серией архивных снимков времен своего детства и юности.
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