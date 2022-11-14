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СМИ: Ирина Шейк и Брэдли Купер планируют второго ребенка

rus.tvnet.lv
СМИ: Ирина Шейк и Брэдли Купер планируют второго ребенка
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Ирина Шейк и Брэдли Купер
Ирина Шейк и Брэдли Купер Фото: Scanpix/Jordan Strauss/Invision/AP

В СМИ появилась информация, что Ирина Шейк и Брэдли Купер (Bradley Cooper), у которых есть общая дочь Лея, якобы планируют второго ребенка. Об этом пишет Page Six.

Инсайдер сообщил журналистом, что Ирина Шейк якобы сейчас пытается забеременеть. Что касается брака, то после предыдущего брачного союза с актрисой Дженнифер Эспозито, Брэдли Купер не приемлет бракосочетание.

Очевидцы утверждают, что у него с Ириной прекрасные отношения.

Напомним, Брэдли Купер и Ирина Шейк расстались в 2019 году спустя четыре года отношений. В Сети говорят, что их роман возобновился. Их часто стали видеть вместе. На днях папарацци засняли их во время романтической прогулки в Нью-Йорке.

Ранее 36-летняя супермодель и актриса Ирина Шейк поделилась в соцсетях серией архивных снимков времен своего детства и юности.

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