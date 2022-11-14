СМИ: Ирина Шейк и Брэдли Купер планируют второго ребенка

Инсайдер сообщил журналистом, что Ирина Шейк якобы сейчас пытается забеременеть. Что касается брака, то после предыдущего брачного союза с актрисой Дженнифер Эспозито, Брэдли Купер не приемлет бракосочетание.

Очевидцы утверждают, что у него с Ириной прекрасные отношения.

Напомним, Брэдли Купер и Ирина Шейк расстались в 2019 году спустя четыре года отношений. В Сети говорят, что их роман возобновился. Их часто стали видеть вместе. На днях папарацци засняли их во время романтической прогулки в Нью-Йорке.

Ранее 36-летняя супермодель и актриса Ирина Шейк поделилась в соцсетях серией архивных снимков времен своего детства и юности.