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В Литве мужчина украл топливо; у машины были латвийские номера

rus.tvnet.lv
В Литве мужчина украл топливо; у машины были латвийские номера
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Момент кражи топлива
Момент кражи топлива Фото: Šiauliai district VPK

Литовская полиция разыскивает человека, который украл топливо с заправки и управлял автомобилем с латвийскими номерами, сообщает портал 15min.

Инцидент произошел 31 октября в Йонишском районе.

На снимке видно, что человек управляет автомобилем Opel Zafira с латвийскими номерами.

Полиция выяснила, что эти номерные знаки были украдены. Также известно, что подобные преступления совершались в Литве и раньше.

Полиция считает, что подобные кражи совершают граждане Литвы, которые используют украденные номера автомобилей из других стран.

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