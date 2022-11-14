Литовская полиция разыскивает человека, который украл топливо с заправки и управлял автомобилем с латвийскими номерами, сообщает портал 15min.
В Литве мужчина украл топливо; у машины были латвийские номера
В Литве мужчина украл топливо; у машины были латвийские номера
Инцидент произошел 31 октября в Йонишском районе.
На снимке видно, что человек управляет автомобилем Opel Zafira с латвийскими номерами.
Полиция выяснила, что эти номерные знаки были украдены. Также известно, что подобные преступления совершались в Литве и раньше.
Полиция считает, что подобные кражи совершают граждане Литвы, которые используют украденные номера автомобилей из других стран.
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