"Начались разборки": свадьба Ольги и Каспара Камбалы закончилась дракой

На свадьбе Камбала не обошлось без острых инцидентов - в разгар вечеринки между гостями пары и отдыхающими-эстонцами, проживающими в отеле, вспыхнул конфликт. В конфликт ввязался свидетель семьи Камбала, и Каспару ничего не оставалось, как броситься на помощь.

"Свадьба закончилась дракой, как и положено", - говорит Ольга. Она сказала, что в гостинице были и эстонские гости. В пылу вечеринки эстонцы и гости свадьбы не смогли что-то поделить, в результате чего завязалась драка.

"Начались разборки, довольно серьезные", - сказала Ольга. Ольга поделилась, что свидетель побеспокоил их обоих в весьма пикантный момент, позвонив и поведав о возникшем в гостинице конфликте. "Он сказал мне: "Ольга, прости, я бы никогда не оттащил от тебя Каспара, но здесь ситуация SOS".

На видеофрагменте видно, что в драку ввязались и дамы - жена свидетеля и Агрита Биндре-Блуменауа, которая была одной из гостей свадьбы. Дамы пытались нормализовать ситуацию.

Каспар рассказал, что пытался остановить своего друга от конфликта, иначе ему тоже пришлось бы ввязываться с кулаками. Каспар в конце концов успокоил своего друга и пристыдил эстонцев за их поведение.

Уже сообщалось, что 28 октября звезды шоу Slavenības. Bez filtra ("Знаменитости. Без фильтра") Ольга и Каспар Камбала сыграли свадьбу.

Галерея: Свадьба семьи Камбала

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