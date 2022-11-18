Девушка с винтовкой Анния Кейта Сабуле - надежда латвийского биатлона

Её спортивная карьера началась в первом классе, когда ей предложили попробовать себя в биатлоне. Родители не были против и Анния Кейта отправилась на свою первую тренировку, которая, к слову, ей не понравилась. Со временем девушка втянулась и теперь не может представить себя в другом виде спорта.