25-летняя Анния Кейта Сабуле около 18 лет своей жизни занимается биатлоном. Интересно, что любовь к этому виду спорта появилась не сразу.
Девушка с винтовкой Анния Кейта Сабуле - надежда латвийского биатлона
Девушка с винтовкой Анния Кейта Сабуле - надежда латвийского биатлона
Её спортивная карьера началась в первом классе, когда ей предложили попробовать себя в биатлоне. Родители не были против и Анния Кейта отправилась на свою первую тренировку, которая, к слову, ей не понравилась. Со временем девушка втянулась и теперь не может представить себя в другом виде спорта.
Сейчас Анния Кейта - многократная чемпионка Латвии, участница нескольких чемпионатов мира среди юниоров, международных турниров и Кубка мира.
Помимо этого у девушки более 10 тысяч подписчиков в Instagram, где она регулярно делится как моментами своей жизни в спорте, так и многочисленными селфи, собирающими восторженные комментарии.
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