Житель Риги наблюдал несколько случаев, когда парковочные карты для инвалидов подделывали, потому что по ним парковочные места в Риге можно было использовать бесплатно. Выяснилось, что к торговле такими картами причастны и люди с ограниченными возможностями, сообщает программа Bez Tabu.
Видео ⟩ "Инвалиды тоже участвуют в торговле": как в Риге подделывают парковочные карты
Мужчина сделал 20 копий парковочных карт для инвалидов в копировальной мастерской и попросил сотрудника заламинировать их. За этим событием пару лет назад наблюдал Даниэль, который был готов вызвать полицию. Мужчина признался, что передает карты другим водителям, которые хотят получить привилегии для инвалидов за определенную плату.
Например, возможность бесплатно парковать автомобиль на парковочных местах, предназначенных для инвалидов.
В тот раз мужчины разорвали фальшивые карты.
Однако осенью Даниэль заметил у дома еще одного мужчину, который оставил свою машину на парковочном месте для инвалидов с картой, принадлежащей женщине. По словам Даниэля, женщину никогда не видели в качестве пассажира.
Сотрудники муниципальной полиции заявили, что не могут проверить, оплатил ли водитель парковочное место. Это могут делать только контролеры соответствующего парковочного места.
В компании Rīgas satiksme поясняют, что в случае обнаружения поддельной парковочной карты для инвалидов может быть выставлен счет с постоплатой.
В Риге на улице Дзирнаву за парковку нужно платить 2 евро 50 центов в час, или 20 евро за восемь часов и 100 евро за неделю. С другой стороны, те, кто живет поблизости, могут купить карту резидента за 70 евро в месяц.
При этом плата за парковку с парковочной картой для инвалидов не взимается. Государственная полиция подтверждает, что в Латвии работают фальсификаторы документов.
"Совсем недавно благодаря сотрудничеству трех стран (Испании, Польши и Латвии) в Малаге был арестован гражданин Латвии, который непосредственно занимался подделкой различных документов. Среди этих документов были и разрешения на парковку для инвалидов", - поясняют в полиции.
Ивар Балодис, представитель ассоциации инвалидов и их друзей Apeirons, признал, что инвалиды сами участвуют в продаже парковочных карт для инвалидов, предлагая купить их за определенную плату тому, кто хочет пользоваться привилегиями, предназначенными для данной социальной группы.
Если обнаружить копии можно наметанным глазом, то нет механизма борьбы с водителями, которые выдают себя за попутчиков инвалидов и ежедневно пользуются их карточками. Одним из решений является сокращение срока действия карт, который в настоящее время составляет 10 лет, а также улучшение и доработка их дизайна.
Однако представитель CSDD Мартиньш Малмейстерс, отмечает, что это не такая простая задача.
"Данный вид лицензии, или карты, един для всего Европейского союза, потому что выданную в Латвии парковочную карту для инвалидов можно использовать на всей территории Европейского союза.
Поэтому дизайн унифицирован, и пока нет информации о том, что он может быть переработан в ближайшее время", - говорит Малмейстерс.
В Госполиции напоминают, что за подделку документов грозит до четырех лет лишения свободы.
Видео: Сюжет передачи Bez Tabu (на латышском языке)
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