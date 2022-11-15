Видео ⟩ "Инвалиды тоже участвуют в торговле": как в Риге подделывают парковочные карты

При этом плата за парковку с парковочной картой для инвалидов не взимается. Государственная полиция подтверждает, что в Латвии работают фальсификаторы документов.

"Совсем недавно благодаря сотрудничеству трех стран (Испании, Польши и Латвии) в Малаге был арестован гражданин Латвии, который непосредственно занимался подделкой различных документов. Среди этих документов были и разрешения на парковку для инвалидов", - поясняют в полиции.

Ивар Балодис, представитель ассоциации инвалидов и их друзей Apeirons, признал, что инвалиды сами участвуют в продаже парковочных карт для инвалидов, предлагая купить их за определенную плату тому, кто хочет пользоваться привилегиями, предназначенными для данной социальной группы.

Если обнаружить копии можно наметанным глазом, то нет механизма борьбы с водителями, которые выдают себя за попутчиков инвалидов и ежедневно пользуются их карточками. Одним из решений является сокращение срока действия карт, который в настоящее время составляет 10 лет, а также улучшение и доработка их дизайна.

Однако представитель CSDD Мартиньш Малмейстерс, отмечает, что это не такая простая задача.

"Данный вид лицензии, или карты, един для всего Европейского союза, потому что выданную в Латвии парковочную карту для инвалидов можно использовать на всей территории Европейского союза.

Поэтому дизайн унифицирован, и пока нет информации о том, что он может быть переработан в ближайшее время", - говорит Малмейстерс.

В Госполиции напоминают, что за подделку документов грозит до четырех лет лишения свободы.

Видео: Сюжет передачи Bez Tabu (на латышском языке)