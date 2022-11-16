Кариньш созвал экстренное заседание правительства

Несмотря на то, что две ракеты, выпущенные Россией, упали во вторник на Польшу, члена НАТО, в результате чего погибли два человека, 5-я статья НАТО, скорее всего, не будет активизирована. Так считают командующий Национальными вооруженными силами Латвии Леонид Калниньш и министр обороны Артис Пабрикс. Об этом они заявили в интервью Латвийскому телевидению.

Вечером во вторник, 15 ноября, польские СМИ сообщили, что на территории Польши упали две ракеты, выпущенные по Украине. Погибли два человека.

Ракеты упали на территории села Пшеводув в Люблинском воеводстве. Люблинское воеводство расположено на востоке Польши и граничит с Украиной.

Калниньш заявил, что и НАТО, и польская сторона обязательно выразят свое осуждение России по поводу случившееся, однако, скорее всего, 5-я статья НАТО не будет активизирована. А этот инцидент будет урегулирован путем переговоров между вовлеченными сторонами.

Министр обороны также признал, что на данный момент нет оснований, чтобы 5-я статья НАТО сработала, однако может сработать 4-я статья, и в этом смысле Польшу следует поддержать.

Пабрикс сказал, что следует дождаться реакции Польши, которая станет известна, когда Совет безопасности Польши завершит свое нынешнее заседание.