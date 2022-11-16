Новое шоу о закулисье секс-индустрии

В программе у вас будет возможность узнать, что находится за кулисами секс-индустрии, почему люди ищут разнообразия за пределами своей спальни и ломают стереотипы. В занимательной и свободной атмосфере вы услышите рассказы об опыте реальных людей в открытых интервью на темы, которые интересуют всех, но не часто обсуждаются вслух. Программа позволит вам узнать, насколько широк спектр сексуальности и познакомиться с темами, на которые накладываются стереотипы - порноиндустрия, БДСМ, тантра, свингеры, эскорт, жиголо, WEB-секс.

Дж. Дж. Джилинджер рассказывает о своем опыте создания программы: "Мне тоже интересно, что говорят участники. Я приятно удивлен их открытости и ценю смелость поделиться своим опытом, связанным с сексом в самых разных его проявлениях".

В первой программе Джилинджер пообщается с порноактрисой Линдой, которая поделится своим опытом съемок в фильмах для взрослых.

Услышим ее рассказ о закулисье индустрии, о том, как она в нее попала, где и как часто проходят съемки и как она себя чувствует, работая в этой сфере. Линда также расскажет о совмещении съемок с традиционной семейной жизнью, об отношениях с мужем и планах на будущее.

Во второй программе на шоу к Джилинджеру придет Лиене Ушакова. Она расскажет, как и сколько можно заработать на платформе Onlyfans, кто является ее аудиторией, а также о своем опыте отношений, о том, каких мужчин женщины считают наиболее привлекательными и чем она готова пожертвовать во имя отношений.

Смотрите самое острое ток-шоу этого года по субботам в 22:00 на канале TV6.