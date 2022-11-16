Видео ⟩ Экоактивисты облили черной краской картину Густава Климта

Инцидент произошел в Музее Леопольда.

"Красота жизни с одной стороны, ожидание смерти - с другой. Об этом Густав Климт написал "Смерть и жизнь" более 100 лет назад. Сегодня мы скатываемся к катастрофе невообразимых масштабов, потому что, подобно героям Климта, не хотим принимать смертельную угрозу", - цитирует активста портал.

Пока один обливал картину, второй приклеил себя к стене возле нее.

Экоактивисты призывают остановить добычу нефти и газа и требуют ввести меры жесткой экономии.

"Мы мчимся в климатический ад, мы знаем об этой проблеме уже 50 лет. Сейчас выбросы выше, чем когда‑либо, жара, засухи. Сельское хозяйство больше не будет работать, людям нечего будет есть", - заявляют они.

Активисты объяснили, что краска, которую они применили, нетоксична, безвредна для окружающей среды и легко смывается. Картина не пострадала - она покрыта защитным стеклом.

Австрийская музейная ассоциация призвала активистов воздержаться от всего, "что ставит под угрозу сохранение природного и культурного наследия". Организация пообещала, что в выставках будет подниматься вопрос об изменениях на нашей планете и в нашей жизни, вызванных вмешательством человека и негативным воздействием на климат и природу.

Это не первая акция экоактивистов за последний месяц. Ранее они обливали музейные экспонаты супом, картофельным пюре или краской. Так, они требовали принять меры по защите природы и против изменения климата. В отношении активистов, которые облили супом картину Винсента Ван Гога "Сеятель" на выставке в Риме, завели уголовное дело.