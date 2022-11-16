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Латвийский дирижер Нельсон и лейпцигский оркестр номинированы на премию "Грэмми"

rus.tvnet.lv
Латвийский дирижер Нельсон и лейпцигский оркестр номинированы на премию "Грэмми"
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Андрис Нельсон
Андрис Нельсон Фото: Publicitātes foto

Латвийский дирижер Андрис Нельсон и лейпцигский оркестр Gewandhaus номинированы на премию "Грэмми", сообщается на сайте премии.

Дирижер Андрис Нельсон и возглавляемый им оркестр будут претендовать на премию в категории "Лучшая композиция современной академической музыки" за исполнение произведения Софии Губайдулиной "Гнев Божий".

Напомним, Нелсонс уже трижды номинировался на премию "Грэмми" и трижды становился ее лауреатом.

В 2016 году дирижер и Бостонский симфонический оркестр получили престижную награду в категории "Лучшее оркестровое исполнение" за исполнение 10-й симфонии Дмитрия Шостаковича, в 2017 году - за исполнение 5-й, 8-й и 9-й симфоний, а в 2019 году - за исполнение 4-й и 11-й симфоний.

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