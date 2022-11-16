Семья Камбала после скандала с "чухней" приезжает в Добеле. Что их там ждет?

На прошлой неделе скандал с заявлением Ольги Камбалы про "чухню", прозвучавшим в передаче Zili rozā, буквально захватил Латвию. Кажется, все об этом говорили. Как утверждает Ольга, в эти дни она и ее семья получили как никогда много критики, поэтому на этой неделе они выступили с официальным заявлением, пригласив представителей СМИ на пресс-конференцию.

На пресс-конференции Ольга не скрывала своего стресса, рассказав, что после этого скандала она начала посещать психолога.

Вскоре после этого разговор подхватил ее муж Каспар, сказав, что Ольга расстроена и напряжена из-за сложившейся ситуации.

"В Латвии этого делать не следует, моя жена лично никому не причиняла вреда", - подчеркивает Каспар. В разговоре оба также рассказали о представителях различных сфер, которые занимались пропагандой ненависти. Это, например, также сотрудники учебного заведения и сотрудники госучреждений, которые высказывались против Ольги и Каспара.

Они называли конкретные фразы, звучали и угрозы.

Также Ольга вспоминает, что извинялась перед жителями Добеле за жаргонное выражение во время передачи Zili rozā, но это уже никого не интересовало. "Мы пойдем в суд, у нас есть хороший адвокат, который рассказал, сколько статей было нарушено. Это угрозы моей жизни, будут заявления в полицию", - пояснила Камбала.

Ольга считает, что то, что пережила она, не смогла бы вынести ни одна другая женщина. "Мы хотим, чтобы все люди, которые это сделали, поняли, что это невозможно терпеть".

Галерея: Пресс-конференция Ольги и Каспара Камбалы

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