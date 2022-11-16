Как свидетельствует анонс шоу Slavenības. Bez filtra ("Знаменитости. Без фильтра"), Каспар и Ольга Камбала отправились в Добеле. Уже пересекая границу города, они были встречены громкими криками местных жителей.
Семья Камбала после скандала с "чухней" приезжает в Добеле. Что их там ждет?
"Мы сейчас находимся в рижской провинции, или в сельской местности. Это не значит, что здесь некрасиво или что здесь нет хороших предприятий или классных людей", - сказал Каспар Камбала, стоя перед знаком города Добеле.
Ольга Камбала продолжила: "Но здесь тоже сельская местность".
Стоящих у знака Добеле Ольгу и Каспара громкими криками встретили местные жители. Рядом остановилась машина, и из окна послышались слова:
"А что это вы здесь, в чухне?" - спросил водитель.
Супруги приехали, чтобы поговорить с местными предпринимателями после того, как фотография Ольги была использована в маркетинговых целях.
"Я считаю, что они были первыми виновниками моббинга. Кто возместит мне моральный ущерб?" - вопрошает Ольга с недовольством.
"Они совершили довольно крупный проступок, сами того не осознавая", - говорит она.
Уже сообщалось, что скандал с "чухней" вызвал широкий резонанс в обществе - фраза Ольги Камбалы буквально захватила общество.
Jāpameklē vārdnīcā precīza definīcija vārdam "čuhņa", jo es tur piedzimu un mūzikas skolā gāju.😀 Iespējams, Olga zina kaut ko, ko es nezinu. 🤔 Sveiciens visiem čuhņā un čuhņas novadā! #LaiDzīvoČuhņa pic.twitter.com/gFo7sV8BwU— Lauris Reiniks (@LaurisReiniks) November 8, 2022
На прошлой неделе скандал с заявлением Ольги Камбалы про "чухню", прозвучавшим в передаче Zili rozā, буквально захватил Латвию. Кажется, все об этом говорили. Как утверждает Ольга, в эти дни она и ее семья получили как никогда много критики, поэтому на этой неделе они выступили с официальным заявлением, пригласив представителей СМИ на пресс-конференцию.
На пресс-конференции Ольга не скрывала своего стресса, рассказав, что после этого скандала она начала посещать психолога.
Вскоре после этого разговор подхватил ее муж Каспар, сказав, что Ольга расстроена и напряжена из-за сложившейся ситуации.
"В Латвии этого делать не следует, моя жена лично никому не причиняла вреда", - подчеркивает Каспар. В разговоре оба также рассказали о представителях различных сфер, которые занимались пропагандой ненависти. Это, например, также сотрудники учебного заведения и сотрудники госучреждений, которые высказывались против Ольги и Каспара.
Они называли конкретные фразы, звучали и угрозы.
Также Ольга вспоминает, что извинялась перед жителями Добеле за жаргонное выражение во время передачи Zili rozā, но это уже никого не интересовало. "Мы пойдем в суд, у нас есть хороший адвокат, который рассказал, сколько статей было нарушено. Это угрозы моей жизни, будут заявления в полицию", - пояснила Камбала.
Ольга считает, что то, что пережила она, не смогла бы вынести ни одна другая женщина. "Мы хотим, чтобы все люди, которые это сделали, поняли, что это невозможно терпеть".
Галерея: Пресс-конференция Ольги и Каспара Камбалы
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