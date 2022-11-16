Отстраненную от должности генерального директора Службы государственных доходов (СГД) Ивету Яунземе планируется перевести на должность директора департамента координации мероприятий по ограничению теневой экономики Министерства финансов, сообщил представитель СГД Алексис Яроцкис.
Яунземе хотят перевести на должность в Минфин; решение должно принять правительство
Он утверждал, что ротация Яунземе никак не связана с дисциплинарным делом, возбужденным по факту задержания нескольких руководящих сотрудников СГД по подозрению в различных преступлениях.
В настоящее время должность директора департамента координации мероприятий по ограничению теневой экономики в Минфине вакантна. Ссылаясь на закон о государственном управлении, в соответствии с которым государственное управление должно быть организовано эффективно, Яроцкис поясняет, что для того, чтобы немедленно начать работу по практической реализации и координации мер по ограничению теневой экономики и немедленно обеспечить полноценную работу ведомства, запланирован перевод Яунземе на должность директора департамента.
Ярокис отмечает, что знания и навыки Яунземе - 26-летний опыт работы в государственном управлении, неправительственном секторе и компетентность в решении и координации стратегических вопросов - соответствуют требованиям для исполнения обязанностей директора департамента.
Практический опыт работы Яунземе в СГД по реализации отдельных задач по ограничению теневой экономики также важен для исполнения обязанностей директора департамента и может быть полезен в сфере совершенствования политики сокращения теневой экономики.
В установленном правовыми актами порядке информация о переводе отправлена Яунземе, чтобы она могла высказать свое мнение по этому поводу, после чего будет принято решение о дальнейших действиях. Решение о переводе государственного должностного лица принимает правительство.
Обосновывая ротацию Яунземе, Яроцкис также рассказал, что для содействия росту народного хозяйства Латвии надо ограничить теневую экономику, а для этого необходимо эффективное сотрудничество учреждений. В интересах государства немедленно приступить к разработке нового плана по борьбе с теневой экономикой на 2023-2025 годы, что, в свою очередь, требует широкой межведомственной координации и поддержки для эффективного мониторинга и реализации плана.
Ярокис добавил, что срок завершения дисциплинарного дела, начатого после увольнения Яунземе, продлен до 15 декабря для того, чтобы комиссия по дисциплинарному расследованию могла подготовить качественное решение.
Как сообщалось, министр финансов возбудил дисциплинарное дело и отстранил генерального директора СГД Яунземе от занимаемой должности в связи с состоявшимися ранее задержаниями нескольких работников СГД.
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