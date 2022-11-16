Яунземе хотят перевести на должность в Минфин; решение должно принять правительство

Он утверждал, что ротация Яунземе никак не связана с дисциплинарным делом, возбужденным по факту задержания нескольких руководящих сотрудников СГД по подозрению в различных преступлениях.

В настоящее время должность директора департамента координации мероприятий по ограничению теневой экономики в Минфине вакантна. Ссылаясь на закон о государственном управлении, в соответствии с которым государственное управление должно быть организовано эффективно, Яроцкис поясняет, что для того, чтобы немедленно начать работу по практической реализации и координации мер по ограничению теневой экономики и немедленно обеспечить полноценную работу ведомства, запланирован перевод Яунземе на должность директора департамента.

Ярокис отмечает, что знания и навыки Яунземе - 26-летний опыт работы в государственном управлении, неправительственном секторе и компетентность в решении и координации стратегических вопросов - соответствуют требованиям для исполнения обязанностей директора департамента.

Практический опыт работы Яунземе в СГД по реализации отдельных задач по ограничению теневой экономики также важен для исполнения обязанностей директора департамента и может быть полезен в сфере совершенствования политики сокращения теневой экономики.