Яунземе прокомментировала предложение стать директором департамента Минфина

Яунземе подтвердила, что получила предложение от министра финансов Яниса Рейрса стать директором департамента. Исходя из этого, Яунземе пришла к выводу, что в ее предыдущей работе не обнаружено явных существенных нарушений.

"Я считаю, что член сложившего свои полномочия Кабинета министров, не избранный в Сейм (..), не должен делать такие предложения руководителю учреждения, тем более в то время, когда руководитель отстранен от должности", - сказала Яунземе.

Она считает, что такие вопросы должен решать следующий министр финансов. Она хотела встретиться с министром лично, но была информирована, что Рейрс находится за границей.

Принимая во внимание, что Яунземе в ближайшие дни должна отправиться с заранее запланированным визитом в медицинское учреждение, она рассмотрит поступившее предложение после восстановления трудоспособности, кроме того, тогда уже, вероятно, завершится расследование возбужденного против нее дисциплинарного дела.

Минфин заявил, что ротация Яунземе никак не связана с дисциплинарным делом, возбужденным по факту задержания нескольких руководящих сотрудников СГД по подозрению в различных преступлениях.