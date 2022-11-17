Начальник Генштаба России не ответил на телефонные звонки американского командующего

Как рассказал генерал Милли на пресс-конференции в Пентагоне в среду, 16 ноября, он хотел обсудить с Герасимовым инцидент с падением ракеты на востоке Польши, в результате которого погибли два человека.

"Мои сотрудники пытались соединить меня с генералом Герасимовым, но безуспешно", - посетовал Милли.

Ракетный удар на территории Польши, члена НАТО, мог бы вызвать более широкий конфликт, если бы выяснилось, что удар нанесла Россия.

США и другие лидеры теперь заявляют, что ракета, скорее всего, была запущена силами ПВО Украины в ответ на ракетный удар России, но неопределенность по этому поводу сохранялась в течение нескольких часов.

Милли неоднократно созванивался с начальниками генеральных штабов Польши и Украины, поскольку правительства попытались быстро выяснить, была ли ракета, приземлившаяся в Польше, выпущена Россией или Украиной.

Как указывали некоторые официальные лица США, тот факт, что с Герасимовым невозможно связаться, не является чем-то необычным. Это связывают с недовольством в Кремле тем, как развиваются события в Украине, вину за которые там возлагают на армейское руководство.

Галерея: Упавшая ракета в Польше