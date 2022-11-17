Чт, 17.11.2022
Погода
Гороскоп
Реклама
Контакты
Правила
О нас
Рассылка
LAT
Искать

Суд или перимирие? Камбала обижена и рыдает, а Dobeles dzirnavnieks говорит о юморе

Sejas.lv
Суд или перимирие? Камбала обижена и рыдает, а Dobeles dzirnavnieks говорит о юморе
Facebook OK Telegram Whatsapp
Comments
Фото: Ekrānuzņēmums

После скандала с "чухней" Каспар и Ольга Камбала отправились в Добеле на встречу с компанией, которая остроумно отреагировала на сказанную Ольгой фразу. Как утверждает сама Ольга, это обернулось для нее самым страшным кошмаром.

Как показывает фрагмент передачи Slavenības. Bez filtra ("Знаменитости. Без фильтра"), муж Ольги Каспар говорит чуть на повышенных тонах: "Вы инициировали огромную цепочку моббинга, спровоцировав другие компании. Вы показали пример. Как так можно?". 

Ольга упомянула, что несколько компаний из Добеле использовали ее лицо в рекламных целях, а также давали интервью, в которых оскорбляли ее.

Председатель правления компании Dobeles dzirnavnieks Кристап Амсилс ни разу не дал понять, что чувствует себя виноватым в сложившейся ситуации. О рекламе он сказал: "Мы хотели бы поблагодарить вас, Ольга. Если вы заметили, мы подошли к этому с таким юмором. Мы просто хотели сказать спасибо за популяризацию Добеле и передать привет. Мы самая большая компания в городе, это есть и в названии. Мы представляем Добеле не только в Латвии, но и во всем мире".

Обида Ольги чувствуется почти в каждой фразе: "Когда я приехала сюда, я поняла, насколько большим монстром является эта компания, чтобы просто растоптать женщину, мать троих детей, и разрушить ей жизнь".

Ольга вновь подчеркнула, что люди не поняли этой шутки, и указала, что пострадало не только ее психическое здоровье, но и бизнес. "Люди не понимают, что я одинешенька. Что мне теперь делать - прыгать в Даугаву? Все, моя жизнь кончена. Мои дела больше не идут, потому что я же сказала: "Добеле - чухня", а значит - мы ничего у нее не купим".

За кадром Ольга, еле сдерживая слезы, говорит: "Больно, очень. Я давно такого не чувствовала. У меня была истерика. Я даже не могу объяснить, что это такое. Просто тебя убивают. Ужасно. 

Я никому этого не пожелаю".

В продолжение разговора представители компании говорят, что целью рекламы не было высмеять Ольгу. "Мы действительно не понимали, что из нашей публикации может получиться что-то подобное", - сказал Амсилс.

Каспар неоднократно подчеркнул, что компания своими действиями подает пример другим. "То, что может одно из крупнейших латвийских предприятий, может закопать, это показывает всем пример - хотел ты сделать плохо или нет, но ты показал пример, что это можно сделать".

"Такой цели не было. Мы действовали с улыбкой. У нас отличное чувство юмора", - оправдывает свои действия Занда Лусе, специалист по связям с общественностью компании. К ней присоединился и член правления: "Мы над собой улыбнулись".

Ольга уверена, что негатив в ее адрес не имеет под собой оснований: "В обычной жизни я обычный человек. Никто не имеет права брать и размещать мои фотографии и упоминать мое имя в своих объявлениях. Это не этично, это ненормально.

Теперь я понимаю, что чувствует ребенок в школе, где его все обзывают. Я чувствую, что плоха перед всей Латвией".

Каспар за кадром говорит: "Любой, кто хочет воспользоваться нашей добротой, вам придется заплатить за это".

Прощаясь, специалист по связям с общественностью сказала: "У нас не было абсолютно никакого злого умысла и представления о том, что так обернется".

Камбала и представители Dobeles dzirnavnieks расстались, кажется, на позитивной ноте, пожав руки и пожелав удачи. Пока неизвестно, как будет развиваться ситуация в дальнейшем.

Уже сообщалось, что скандал с "чухней" вызвал широкий резонанс в обществе - фраза Ольги Камбалы буквально захватила общество.

На прошлой неделе скандал с заявлением Ольги Камбалы про "чухню", прозвучавшим в передаче Zili rozā, буквально захватил Латвию. Кажется, все об этом говорили. Как утверждает Ольга, в эти дни она и ее семья получили как никогда много критики, поэтому они выступили с официальным заявлением, пригласив представителей СМИ на пресс-конференцию.

На пресс-конференции Ольга не скрывала своего стресса, рассказав, что после этого скандала она начала посещать психолога. Вскоре после этого разговор подхватил ее муж Каспар, сказав, что Ольга расстроена и напряжена из-за сложившейся ситуации.

Галерея: Ольга и Каспар Камбала на пресс-конференции

Больше смотрите на 1188.lv!

RUS TVNET в Instagram: Новости Латвии и мира в фотографиях и видео!

Ключевые слова

Pекомендуем

Актуальные новости
Последние новости
Не пропусти
Наверх