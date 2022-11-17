Суд или перимирие? Камбала обижена и рыдает, а Dobeles dzirnavnieks говорит о юморе

Ольга вновь подчеркнула, что люди не поняли этой шутки, и указала, что пострадало не только ее психическое здоровье, но и бизнес. "Люди не понимают, что я одинешенька. Что мне теперь делать - прыгать в Даугаву? Все, моя жизнь кончена. Мои дела больше не идут, потому что я же сказала: "Добеле - чухня", а значит - мы ничего у нее не купим".

За кадром Ольга, еле сдерживая слезы, говорит: "Больно, очень. Я давно такого не чувствовала. У меня была истерика. Я даже не могу объяснить, что это такое. Просто тебя убивают. Ужасно.

Я никому этого не пожелаю".

В продолжение разговора представители компании говорят, что целью рекламы не было высмеять Ольгу. "Мы действительно не понимали, что из нашей публикации может получиться что-то подобное", - сказал Амсилс.

Каспар неоднократно подчеркнул, что компания своими действиями подает пример другим. "То, что может одно из крупнейших латвийских предприятий, может закопать, это показывает всем пример - хотел ты сделать плохо или нет, но ты показал пример, что это можно сделать".

"Такой цели не было. Мы действовали с улыбкой. У нас отличное чувство юмора", - оправдывает свои действия Занда Лусе, специалист по связям с общественностью компании. К ней присоединился и член правления: "Мы над собой улыбнулись".