После скандала с "чухней" Каспар и Ольга Камбала отправились в Добеле на встречу с компанией, которая остроумно отреагировала на сказанную Ольгой фразу. Как утверждает сама Ольга, это обернулось для нее самым страшным кошмаром.
Суд или перимирие? Камбала обижена и рыдает, а Dobeles dzirnavnieks говорит о юморе
Как показывает фрагмент передачи Slavenības. Bez filtra ("Знаменитости. Без фильтра"), муж Ольги Каспар говорит чуть на повышенных тонах: "Вы инициировали огромную цепочку моббинга, спровоцировав другие компании. Вы показали пример. Как так можно?".
Ольга упомянула, что несколько компаний из Добеле использовали ее лицо в рекламных целях, а также давали интервью, в которых оскорбляли ее.
Председатель правления компании Dobeles dzirnavnieks Кристап Амсилс ни разу не дал понять, что чувствует себя виноватым в сложившейся ситуации. О рекламе он сказал: "Мы хотели бы поблагодарить вас, Ольга. Если вы заметили, мы подошли к этому с таким юмором. Мы просто хотели сказать спасибо за популяризацию Добеле и передать привет. Мы самая большая компания в городе, это есть и в названии. Мы представляем Добеле не только в Латвии, но и во всем мире".
Обида Ольги чувствуется почти в каждой фразе: "Когда я приехала сюда, я поняла, насколько большим монстром является эта компания, чтобы просто растоптать женщину, мать троих детей, и разрушить ей жизнь".
Ольга вновь подчеркнула, что люди не поняли этой шутки, и указала, что пострадало не только ее психическое здоровье, но и бизнес. "Люди не понимают, что я одинешенька. Что мне теперь делать - прыгать в Даугаву? Все, моя жизнь кончена. Мои дела больше не идут, потому что я же сказала: "Добеле - чухня", а значит - мы ничего у нее не купим".
За кадром Ольга, еле сдерживая слезы, говорит: "Больно, очень. Я давно такого не чувствовала. У меня была истерика. Я даже не могу объяснить, что это такое. Просто тебя убивают. Ужасно.
Я никому этого не пожелаю".
В продолжение разговора представители компании говорят, что целью рекламы не было высмеять Ольгу. "Мы действительно не понимали, что из нашей публикации может получиться что-то подобное", - сказал Амсилс.
Каспар неоднократно подчеркнул, что компания своими действиями подает пример другим. "То, что может одно из крупнейших латвийских предприятий, может закопать, это показывает всем пример - хотел ты сделать плохо или нет, но ты показал пример, что это можно сделать".
"Такой цели не было. Мы действовали с улыбкой. У нас отличное чувство юмора", - оправдывает свои действия Занда Лусе, специалист по связям с общественностью компании. К ней присоединился и член правления: "Мы над собой улыбнулись".
Ольга уверена, что негатив в ее адрес не имеет под собой оснований: "В обычной жизни я обычный человек. Никто не имеет права брать и размещать мои фотографии и упоминать мое имя в своих объявлениях. Это не этично, это ненормально.
Теперь я понимаю, что чувствует ребенок в школе, где его все обзывают. Я чувствую, что плоха перед всей Латвией".
Каспар за кадром говорит: "Любой, кто хочет воспользоваться нашей добротой, вам придется заплатить за это".
Прощаясь, специалист по связям с общественностью сказала: "У нас не было абсолютно никакого злого умысла и представления о том, что так обернется".
Камбала и представители Dobeles dzirnavnieks расстались, кажется, на позитивной ноте, пожав руки и пожелав удачи. Пока неизвестно, как будет развиваться ситуация в дальнейшем.
Уже сообщалось, что скандал с "чухней" вызвал широкий резонанс в обществе - фраза Ольги Камбалы буквально захватила общество.
На прошлой неделе скандал с заявлением Ольги Камбалы про "чухню", прозвучавшим в передаче Zili rozā, буквально захватил Латвию. Кажется, все об этом говорили. Как утверждает Ольга, в эти дни она и ее семья получили как никогда много критики, поэтому они выступили с официальным заявлением, пригласив представителей СМИ на пресс-конференцию.
На пресс-конференции Ольга не скрывала своего стресса, рассказав, что после этого скандала она начала посещать психолога. Вскоре после этого разговор подхватил ее муж Каспар, сказав, что Ольга расстроена и напряжена из-за сложившейся ситуации.
Галерея: Ольга и Каспар Камбала на пресс-конференции
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