Популярный в Латвии блогер Яна Брук вновь представила яркий перформанс ко Дню независимости Латвии. На этот раз, с ее слов, она попыталась перевоплотиться в нашу родину, которая то и дело фигурирует в сводках международных новостей. В эксклюзивном интервью для RUS TVNET она объяснила, что ее образ значит.
Для RUS TVNET ⟩ Яна Брук и ее новый перформанс о Латвии: "Новости - это отражение времени"
"Я уже третий год делаю перформанс ко Дню независимости Латвии. Мне хотелось бы продолжать это. Сделать хорошей и доброй традицией. Хотелось, чтобы люди уже привыкли к этому и в преддверии праздника ждали чего-то новенького от меня.
Ждали, что такого в виде искусства я могу подарить к столь важному и главному празднику, как 18 ноября", - объясняет происходящее Яна Брук.
На этот раз на реализацию задумки ушел целый съемочный день, но еще до этого Яна лично собирала различные газеты, вырезки из журналов, статьи. То, чего не было, она дополнительно напечатала на газетной бумаге. Боди-арт на этот раз был только на лице. Рисовала его тот же мастер, что и до этого - Светлана Козлова.
"Там не просто вырезаны абы какие газеты. Там все подобрано. Можете почитать и посмотреть. Это все, что происходит или происходило с Латвией.
Так как новости и газеты - это отражение времени. Как проблем, так и позитивных моментов", - указала Яна.
Яна Брук не скрывает, что автором этой идеи, как и раньше, является она сама.
"Я всегда являюсь автором таких арт-перформансов и произведений. Да, я была занята в последний месяц. Летала в Грузию, где снимала новый курс, но я понимала, что скоро 18 ноября и надо что-то выпустить, чтобы порадовать зрителей", - отметила блогер.
Блондинка объяснила, что для нее было важно высказаться именно так и именно на эту тему: "Это моя родина. Я здесь родилась. Я всю жизнь здесь живу.
Наверное, слово "независимость" - это важное слово для всех. И, конечно, для Латвийской Республики 18 ноября - важная и значимая дата, но "независимость" стала еще важнее".
"Мы понимаем, что такое независимость. Мы понимаем, что быть независимым - это действительно хорошо. Неважно как - как человек или как страна. Быть независимым от всего - это когда ты сам становишься во главе", - поясняет Яна.
Главная идея и философия этого образа - показать и отобразить нынешнюю Латвию: "Сейчас очень много разных новостей и событий. В газетах, в интернете. Это то, что нас окружает. Поэтому мой выбор пал на такой арт с газетами, с реальными событиями из этих газет. Мне показалось, что это может помочь отобразить происходящее в стране сейчас. Эти новости мы все видим и читаем".
Напомним, Яна Брук уже не первый год делает перформансы ко Дню независимости Латвии. Среди них есть фото в стиле пин-ап, на которых она была обнажена и завернулась в государственный флаг. Далее было перевоплощение в образ Милды (памятника Свободы). В 2021 году ее героиня Милда надела золотую корону из шприцов, а на груди разместила QR-код.
RUS TVNET в Instagram: Новости Латвии и мира в фотографиях и видео!