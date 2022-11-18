Для RUS TVNET ⟩ Яна Брук и ее новый перформанс о Латвии: "Новости - это отражение времени"

"Я всегда являюсь автором таких арт-перформансов и произведений. Да, я была занята в последний месяц. Летала в Грузию, где снимала новый курс, но я понимала, что скоро 18 ноября и надо что-то выпустить, чтобы порадовать зрителей", - отметила блогер.

Блондинка объяснила, что для нее было важно высказаться именно так и именно на эту тему: "Это моя родина. Я здесь родилась. Я всю жизнь здесь живу.

Наверное, слово "независимость" - это важное слово для всех. И, конечно, для Латвийской Республики 18 ноября - важная и значимая дата, но "независимость" стала еще важнее".

Яна Брук Фото: Кадр из видео

"Мы понимаем, что такое независимость. Мы понимаем, что быть независимым - это действительно хорошо. Неважно как - как человек или как страна. Быть независимым от всего - это когда ты сам становишься во главе", - поясняет Яна.

Главная идея и философия этого образа - показать и отобразить нынешнюю Латвию: "Сейчас очень много разных новостей и событий. В газетах, в интернете. Это то, что нас окружает. Поэтому мой выбор пал на такой арт с газетами, с реальными событиями из этих газет. Мне показалось, что это может помочь отобразить происходящее в стране сейчас. Эти новости мы все видим и читаем".

Напомним, Яна Брук уже не первый год делает перформансы ко Дню независимости Латвии. Среди них есть фото в стиле пин-ап, на которых она была обнажена и завернулась в государственный флаг. Далее было перевоплощение в образ Милды (памятника Свободы). В 2021 году ее героиня Милда надела золотую корону из шприцов, а на груди разместила QR-код.