Видео ⟩ Авария у Depo; одна из машин оказалась на капоте второго автомобиля

Инцидент произошел на улице Лубанас возле магазина Depo. Два разбившихся автомобиля почти перекрыли обе полосы движения в направлении Юглы.

Портал TVNET связался с Государственной полицией, которая сообщила, что правоохранители получили информацию о столкновении двух автомобилей (Opel и Škoda) на улице Лубанас в Риге около 17:10.

На место выехала полиция. Пострадавших в аварии нет. Водители транспортных средств заполнили согласованное заявление.