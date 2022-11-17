20 октября комбайн с литовскими номерами безуспешно пытался пересечь мост через Лиелупе, что вызвало удивление и даже возмущение общественности. В программе LTV 4. studija рассказывается, не является ли недавно отремонтированный мост Лиелупе слишком узким и опасным.
Видео ⟩ Авария комбайна на мосту через Лиелупе. Новые подробности
Видео: Комбайн на мосту через Лиедупе
Kad kombaina vadītājs pārvērtē savas tehnikas gabarītus un cenšas šķērsot Lielupes tiltu aktīvā satiksmes plūsmā... Tehnikai LT numurs, varbūt apmaldījies 🤷 Iespējams, ka @LVceli šis gadījums ieinteresē? pic.twitter.com/09dW0RuocP— Mārtiņš Barkāns (@mabasurf) October 19, 2022
"Может быть мост надо было перестроить? Или, может быть, построить новый, более безопасный?"
Улдис Урбанс, который каждый день проезжает по этому мосту, говорит программе, что "этот мост слишком узкий". "Я с этим абсолютно согласен. И мне тоже иногда приходится проезжать по этому мосту на грузовике", - добавляет он.
Программа выяснила, что грузовики проезжают по мосту довольно часто и при их встрече расстояние от зеркала до зеркала составляет всего несколько десятков сантиметров.
Улдис спрашивает программу - если известно, что мост, восстановленный около десяти лет назад, очень узкий и на нем произошло несколько трагических аварий, то почему его восстановили, а не перестроили? Также Улдис указывает, что при подъезде к мосту Лиелупе нет никаких знаков, ограничивающих габариты и вес.
"Сделайте его шире. На мой взгляд - мост слишком узкий. И многие водители, в том числе те, кто ездит на легковых [автомобилях], говорят, что он довольно узкий. В Европе такие редко встретишь. Хотелось бы узнать, неужели это нормально, сколько это продлится, навсегда ли так будет?", - возмущается водитель.
Проект моста длиной 274 метра и шириной 11,9 метра был разработан 65 лет назад - в 1957 году, на основании технического регламента 1948 года. Через два года он был введен в эксплуатацию. Последний раз мост ремонтировали в 2016 году. Отвечает ли он требованиям современного дорожного движения?
"Утверждение о тяжелых дорожно-транспортных происшествиях на мосту не соответствует действительности.
Таких происшествий на мосту не было. Размеры моста достаточные, и по нему может передвигаться вся техника общепринятых разрешенных габаритов. До моста нет необходимости иметь информацию об ограничениях ширины колеи", - рассказала программе Анна Кононова, руководитель отдела коммуникаций Latvijas Valsts ceļi.
Программа выяснила, что ширина колеи проезжей части составляет семь метров, а ширина одной полосы движения - 3,5 метра. Но на печально известном видео с неудачами комбайна на мосту видно, что этот мост оказался для него слишком узким.
Кононова поясняет, что "указанный зерноуборочный комбайн является крупногабаритным транспортным средством, на которое распространяются требования получения специальных разрешений для передвижения по национальной дорожной сети. Latvijas Valsts ceļi обратились в Государственную полицию, потому что семь металлических ограждений безопасности на мосту были повреждены.
Виновник установлен, компания свяжется со страховой компанией для получения компенсации ущерба".
Утверждается, что комбайн двигался без разрешения, и движение не было организовано в соответствии с нормативными требованиями - не было сопровождающего транспорта, который останавливал бы движение на другой стороне моста, чтобы комбайн мог безопасно пересечь его.
В программе сказано, что реконструкция моста не планируется. Также не ожидается, что рядом будет построен еще один мост.
RUS TVNET уже сообщал, что в четверг, 20 октября, в Елгавском крае водитель крупногабаритной сельхозтехники устроил дорожно-транспортное происшествие на Лиепайском шоссе, в результате которого был поврежден мост через Лиелупе.
Комбайн, переправлявший мост, был настолько большим, что занимал часть противоположной полосы.
Полиция выехала на место и обнаружила, что защитные ограждения моста повреждены. Сотрудники милиции составили протокол регистрации дорожно-транспортного происшествия и разъяснили обстоятельства происшествия.
В полиции сообщили, что будет принято решение о применении двух административных взысканий, а именно за совершение ДТП и оставление места происшествия после ДТП.
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