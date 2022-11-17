Видео ⟩ Авария комбайна на мосту через Лиелупе. Новые подробности

"Сделайте его шире. На мой взгляд - мост слишком узкий. И многие водители, в том числе те, кто ездит на легковых [автомобилях], говорят, что он довольно узкий. В Европе такие редко встретишь. Хотелось бы узнать, неужели это нормально, сколько это продлится, навсегда ли так будет?", - возмущается водитель.

Проект моста длиной 274 метра и шириной 11,9 метра был разработан 65 лет назад - в 1957 году, на основании технического регламента 1948 года. Через два года он был введен в эксплуатацию. Последний раз мост ремонтировали в 2016 году. Отвечает ли он требованиям современного дорожного движения?

"Утверждение о тяжелых дорожно-транспортных происшествиях на мосту не соответствует действительности.

Таких происшествий на мосту не было. Размеры моста достаточные, и по нему может передвигаться вся техника общепринятых разрешенных габаритов. До моста нет необходимости иметь информацию об ограничениях ширины колеи", - рассказала программе Анна Кононова, руководитель отдела коммуникаций Latvijas Valsts ceļi.

Программа выяснила, что ширина колеи проезжей части составляет семь метров, а ширина одной полосы движения - 3,5 метра. Но на печально известном видео с неудачами комбайна на мосту видно, что этот мост оказался для него слишком узким.