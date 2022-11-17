Видео ⟩ Гранатомет у школы и гимн России на балконе в Пурвциемсе: новые подробности

В социальных сетях пользователи стали строить различные догадки по поводу того, как гранатомет мог оказаться на территории школы. Одна из самых популярных версий, что "это была провокация". Мол, кто-то намеренно принес оружие именно к русской школе, чтобы таким образом выразить своё негодование из-за поддержки некоторыми русскоязычными российской военной агрессии в Украине.

Люди в интернете стали связывать эту находку со случаем на балконе. Напомним, что прохожий снял на видео некую женщину, которая слушала российский гимн, звучавший громко, в квартире на первом этаже. На его вопрос "Это вообще нормально?", та ответила: "Пока гимн России играет, нельзя говорить! Это великий гимн!" Данный ролик собрал внушительное количество просмотров и комментариев, вызвав общественный резонанс.

"Чайка" поговорила с представителями правоохранительных органов Риги, а также пообщалась с сотрудниками Пурвциемской школы. Кроме того, стало известно о том, что смогли зафиксировать камеры видеонаблюдения, расположенные на здании учебного заведения. А ещё, нам удалось пообщаться с женщиной, которая представилась хозяйкой квартиры, из которой звучал гимн РФ. Также мы узнали, какое наказание грозит за подобное действие.

Новые подробности и комментарий известного латвийского адвоката Эгона Русанова и Службы государственной безопасности о том, что будет, если поддерживать военную агрессию России в Украине - смотрите в новом видео на ютуб-канале CHAYKA.