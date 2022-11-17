В четверг, 17 ноября, в Государственную полицию поступила информация от Государственной пожарно-спасательной службы (VUGD) о том, что в Торговом канале найден погибший мужчина. Об этом сообщает портал liepajniekiem.lv.
В Лиепае найден утонувший подросток. Его искали несколько дней
В Лиепае найден утонувший подросток. Его искали несколько дней
На место прибыли сотрудники полиции и установили, что погибший, вероятно, является пропавшим без вести молодым человеком, которого разыскивали в последние дни, сообщила представитель правоохранительных органов Мадара Шершнева.
Для установления причины смерти назначены экспертизы.
Уже сообщалось, что 14 ноября около 01:30 в Государственную полицию поступила информация о пропавшем юноше. На видеозаписи было видно, как некто падает в Торговый канал.
Поиски молодого человека продолжались несколько дней. Были привлечены силы полиции, Национальных вооруженных сил, а также водолазов VUGD.
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