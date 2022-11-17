Суд в Гааге счел доказанным, что самолет Boeing 777 компании "Малайзийские авиалинии", выполнявший 17 июля 2014 года рейс МН17, был сбит российской ракетой ЗРК "Бук". Трое причастных к преступлению признаны виновными.
Приговор по MH17: Самолет сбил российский "Бук"
Окружной суд Гааги в четверг, 17 ноября признал гражданина Украины и двоих россиян виновными в катастрофе пассажирского самолета Boeing 777 компании "Малайзийские авиалинии", сбитого ракетой в небе над Донбассом в июле 2014 года.
В качестве подсудимых фигурировали бывший "министр обороны" самопровозглашенной "ДНР" Игорь Гиркин (Стрелков), генерал-майор Сергей Дубинский (по кличке Хмурый), полковник Олег Пулатов (Гюрза) и гражданин Украины Леонид Харченко (Крот). Вина Гиркина, Харченко и Дубинского признана доказанной. С подсудимого Пулатова обвинения были сняты.
Согласно выводам следствия, которые рассматривал суд, все четверо способствовали прибытию орудия преступления - зенитно-ракетного комплекса (ЗРК) "Бук" - из России и координировали действия его расчета, тем самым сыграв "ключевую роль в убийстве 298 человек". Обвиняемые на оглашении приговора не присутствовали.
Слушания по делу проходили в юридическом комплексе у аэропорта Схипхол под Амстердамом, откуда в свое время и вылетал малайзийский "Боинг". Слушания были открытыми, возможность следить за процессом имелась у любого желающего: заседания, включая оглашение приговора, транслировались в интернете.
История катастрофы MH17
Катастрофа Boeing 777 малайзийской авиакомпании произошла 17 июля 2014 года. Пассажирский лайнер, совершавший рейс MH17 из Амстердама в Куала-Лумпур, как установило следствие, был сбит ракетой. Все 298 человек, находившихся на его борту, погибли.
После трагедии пять стран - Австралия, Бельгия, Малайзия, Нидерланды и Украина - создали совместную Международную следственную группу (JIT). Ее эксперты пришли к выводу, что самолет сбила ракета серии 9М38, выпущенная ЗРК "Бук", который находился на территории, подконтрольной пророссийским силам. Следователи уверены, что "Бук" попал туда из 53-й бригады ПВО РФ. базировавшейся под Курском, а вскоре после трагедии был вывезен обратно через границу на территорию РФ.
В суде за время процесса были продемонстрированы остатки лайнера и поразившей его ракеты с уникальным серийным номером, данные спутников и радаров, а также фото- и видеосъемки того, как предполагаемое орудие преступления - ЗРК "Бук" - транспортировали к месту выстрела и обратно. Кроме того, обвинение представило суду свидетельские показания и перехваты телефонных переговоров между подозреваемыми в причастности к катастрофе MH17.
RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!