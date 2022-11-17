Приговор по MH17: Самолет сбил российский "Бук"

Окружной суд Гааги в четверг, 17 ноября признал гражданина Украины и двоих россиян виновными в катастрофе пассажирского самолета Boeing 777 компании "Малайзийские авиалинии", сбитого ракетой в небе над Донбассом в июле 2014 года.

В качестве подсудимых фигурировали бывший "министр обороны" самопровозглашенной "ДНР" Игорь Гиркин (Стрелков), генерал-майор Сергей Дубинский (по кличке Хмурый), полковник Олег Пулатов (Гюрза) и гражданин Украины Леонид Харченко (Крот). Вина Гиркина, Харченко и Дубинского признана доказанной. С подсудимого Пулатова обвинения были сняты.

Согласно выводам следствия, которые рассматривал суд, все четверо способствовали прибытию орудия преступления - зенитно-ракетного комплекса (ЗРК) "Бук" - из России и координировали действия его расчета, тем самым сыграв "ключевую роль в убийстве 298 человек". Обвиняемые на оглашении приговора не присутствовали.

Слушания по делу проходили в юридическом комплексе у аэропорта Схипхол под Амстердамом, откуда в свое время и вылетал малайзийский "Боинг". Слушания были открытыми, возможность следить за процессом имелась у любого желающего: заседания, включая оглашение приговора, транслировались в интернете.

История катастрофы MH17