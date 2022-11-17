Депутаты 14-го Сейма приняли постановление о создании постоянных комиссий. Отмечен список возможных руководителей комиссий Сейма, сообщает Латвийское телевидение.
LTV: Стали известны потенциальные руководители комиссий Сейма
LTV: Стали известны потенциальные руководители комиссий Сейма
В создании комиссий будет соблюдаться принцип пропорциональности. То есть еще один депутат от той же фракции может быть в комиссии только в том случае, если депутаты этой фракции уже представлены во всех других комиссиях.
Для избрания депутатов в комиссии потребуется голосование Сейма.
Руководители комиссий Сейма по неофициальному соглашению:
- Иностранных дел - Рихард Колс (Национальное объединение),
- Дел Европы - Андрис Спрудс ("Прогрессивные"),
- Юридическая - Андрей Юдин ("Новое Единство"),
- Бюджетная - Анда Чакша ("Новое Единство"),
- Обороны - Раймонд Бергманис ("Объединенный список"),
- Образования - Агита Зариня-Стуре ("Новое Единство"),
- Сельского хозяйства - Андрис Кулбергс ("Объединенный список"),
- По запросам - Хосам абу Мери ("Новое Единство"),
- Социальная - Инга Берзиня ("Новое Единство"),
- Дел самоуправлений - Дайга Миериня (Союз зеленых и крестьян),
- Мандатов - Янис Вуцанс (Союз зеленых и крестьян),
- По правам человека - Дидзис Шмитс ("Объединенный список"),
- Национальной безопасности - Инара Мурниеце (Национальное объединение),
- Долгосрочного развития - Угис Митревицс (Национальное объединение).
Напомним, что наилучших результатов на выборах добилась партия "Новое Единство", получившая 26 мандатов в 14-м Сейме, за ней следует Союз зеленых и крестьян с 16 мандатами, "Объединенный список" с 15, Национальное объединение с 13, "За стабильность!" с 11, "Прогрессивные" с 10 и "Латвия на первом месте" с девятью мандатами.
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