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LTV: Стали известны потенциальные руководители комиссий Сейма

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LTV: Стали известны потенциальные руководители комиссий Сейма
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Депутаты 14-го Сейма.
Депутаты 14-го Сейма. Фото: Edijs Pālens/LETA

Депутаты 14-го Сейма приняли постановление о создании постоянных комиссий. Отмечен список возможных руководителей комиссий Сейма, сообщает Латвийское телевидение.

В создании комиссий будет соблюдаться принцип пропорциональности. То есть еще один депутат от той же фракции может быть в комиссии только в том случае, если депутаты этой фракции уже представлены во всех других комиссиях.

Для избрания депутатов в комиссии потребуется голосование Сейма.

Руководители комиссий Сейма по неофициальному соглашению:

  • Иностранных дел - Рихард Колс (Национальное объединение),
  • Дел Европы - Андрис Спрудс ("Прогрессивные"),
  • Юридическая - Андрей Юдин ("Новое Единство"),
  • Бюджетная - Анда Чакша ("Новое Единство"),
  • Обороны - Раймонд Бергманис ("Объединенный список"),
  • Образования - Агита Зариня-Стуре ("Новое Единство"),
  • Сельского хозяйства - Андрис Кулбергс ("Объединенный список"),
  • По запросам - Хосам абу Мери ("Новое Единство"),
  • Социальная - Инга Берзиня ("Новое Единство"),
  • Дел самоуправлений - Дайга Миериня (Союз зеленых и крестьян),
  • Мандатов - Янис Вуцанс (Союз зеленых и крестьян),
  • По правам человека - Дидзис Шмитс ("Объединенный список"),
  • Национальной безопасности - Инара Мурниеце (Национальное объединение),
  • Долгосрочного развития - Угис Митревицс (Национальное объединение).

Напомним, что наилучших результатов на выборах добилась партия "Новое Единство", получившая 26 мандатов в 14-м Сейме, за ней следует Союз зеленых и крестьян с 16 мандатами, "Объединенный список" с 15, Национальное объединение с 13, "За стабильность!" с 11, "Прогрессивные" с 10 и "Латвия на первом месте" с девятью мандатами.

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