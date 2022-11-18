Студенческие корпорации 18 ноября вышли на традиционное памятное шествие

Шествие проходит в честь основания Латвийской республики и павших в боях за свободу. В нем ежегодно принимает участие более 1000 человек.

На Рижском братском кладбище у Вечного огня перед участниками шествия выступят ректоры университетов, представители студентов и студенческих корпораций.

Галерея: Традиционное шествие студентов 18 ноября

История шествия началась еще во время первой независимости, когда его организовал ЛУ. В шествии приняли участие руководство ЛУ, корпорации студентов и студенток, Союз подразделений и других организаций академической жизни, а также другие студенты.

30 лет назад в 1992 году традиция шествия была восстановлена. Ежегодно в шествии принимают участие более тысячи участников, большинство из которых - студенты и члены студенческих корпораций.

Корпорации - это академические, национальные и закрытые организации, которые объединяют более 3000 общественно активных людей. Первая корпорация латышских студентов Lettonia была основана в 1870 году в Тербате, в свою очередь первая корпорация студенток Daugaviete - в 1921 году в Риге.