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"Народ Латвии должен быть единым". Левитс поздравил жителей с праздником

rus.tvnet.lv
"Народ Латвии должен быть единым". Левитс поздравил жителей с праздником
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Президент Эгил Левитс
Президент Эгил Левитс Фото: Evija Trifanova/LETA

В пятницу, 18 ноября, в День независимости Латвии президент страны Эгил Летвис в передаче LTV Rīta panorāma поздравил жителей с праздником.

"Поздравляю всех с государственным праздником, 104-й годовщиной учреждения латвийского государства! Я думаю, это тот день, когда мы можем посмотреть назад и подумать, чего мы достигли. Подумать обо всем хорошем, о том, как мы нашу страну до сих пор развивали и как мы будем это делать и впредь.

Я думаю, смысл этого дня в этом: давайте подумаем хорошее о нашем государстве",

- заявил президент, отметив, что народ Латвии должен быть единым.

"Мы - люди, которые, когда трудно, сплачиваются, чтобы эти трудности преодолеть, это особенность латышей", - отметил Левитс.

Он выразил надежду, что государство и жители смогут это сделать. В истории Латвии бывали и куда более трудные времена, отметил Левитс.

Напомним, в пятницу, 18 ноября, праздничными мероприятиями по всей стране отмечается 104-я годовщина провозглашения Латвийской Республики.

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