"Народ Латвии должен быть единым". Левитс поздравил жителей с праздником

"Поздравляю всех с государственным праздником, 104-й годовщиной учреждения латвийского государства! Я думаю, это тот день, когда мы можем посмотреть назад и подумать, чего мы достигли. Подумать обо всем хорошем, о том, как мы нашу страну до сих пор развивали и как мы будем это делать и впредь.