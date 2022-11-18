В пятницу, 18 ноября, в День независимости Латвии президент страны Эгил Летвис в передаче LTV Rīta panorāma поздравил жителей с праздником.
"Народ Латвии должен быть единым". Левитс поздравил жителей с праздником
"Поздравляю всех с государственным праздником, 104-й годовщиной учреждения латвийского государства! Я думаю, это тот день, когда мы можем посмотреть назад и подумать, чего мы достигли. Подумать обо всем хорошем, о том, как мы нашу страну до сих пор развивали и как мы будем это делать и впредь.
Я думаю, смысл этого дня в этом: давайте подумаем хорошее о нашем государстве",
- заявил президент, отметив, что народ Латвии должен быть единым.
"Мы - люди, которые, когда трудно, сплачиваются, чтобы эти трудности преодолеть, это особенность латышей", - отметил Левитс.
Он выразил надежду, что государство и жители смогут это сделать. В истории Латвии бывали и куда более трудные времена, отметил Левитс.
Напомним, в пятницу, 18 ноября, праздничными мероприятиями по всей стране отмечается 104-я годовщина провозглашения Латвийской Республики.
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