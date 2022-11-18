Стакис: Мы должны беречь всех, кто делает Латвию умнее, гуманнее и счастливее

На торжественном заседании Рижской думы мэр подчеркнул, что свобода упряма и ее нелегко сломить. В освобожденном Херсоне украинцы достали из тайников сине-желтые украинские флаги, так же и латышские семьи десятилетиями хранили в своих тайниках латвийские флаги, защищая свои корни - свободу, язык и культуру.

Стакис подчеркнул, что можно гордиться каждым человеком, который не опускает руки и дает работу беженцам, организует акции в поддержку Украины или целые конвои помощи. "Мы должны гордиться каждым, кто заботится о латвийских детях, поддерживает тяжелобольных людей, предпринимает меры по улучшению своего района, города и страны", - сказал руководитель Рижской думы.

По словам Стакиса, эти люди доказывают, что Латвия является ценностью для ее жителей, а также ценностью и для других, так как сегодня страна - не изолированный остров, а "сила, которая участвует в борьбе за добро в глобальном масштабе".