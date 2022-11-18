Американская баскетболистка Бриттни Грайнер - в ИК-2 в Мордовии. Чем известна эта колония?

Дело Грайнер

Баскетболистка, игравшая за уральский клуб УГМК, была задержана в московском аэропорту Шереметьево в феврале незадолго до начала войны с Украиной.

У нее обнаружили картриджи, содержавшие медицинскую марихуану, Грайнер обвинили в контрабанде наркотиков. В суде она заявляла, что взяла эти предметы с собой по ошибке и не имела умысла нарушать российские законы.

"Торопилась и нервничала" при сборах: Бриттни Грайнер дала показания в российском суде по делу о наркотиках

Администрация Джо Байдена включила Грайнер в число американцев, по мнению Белого дома, неправомерно задержанных за рубежом, и ведет переговоры с Россией о ее обмене, возможно - на осужденного в США торговца оружием Виктора Бута.

Что известно о колонии

По данным Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) за 1 октября, в ее учреждениях содержалось около 29 тысяч женщин, что составляло около 9% от общего тюремного населения России. Поэтому женских исправительных учреждений в стране сравнительно немного.

Из ИК-2 в Явасе - в этом поселке в Мордовии с населением в 7 тысяч человек три учреждения ФСИН - в прошлом году поступали свидетельства о том, что заключенных там заставляли работать сверхурочно и днем и ночью.

После 18 часов их выводили из производственных помещений, выключали камеры, а потом заводили обратно, сообщало прошлой осенью "Эхо Москвы" со ссылкой на одну из бывших заключенных.