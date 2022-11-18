Сегодня, 18 ноября, в Риге в 18:00 прошло традиционное факельное шествие в честь 104-ой годовщины провозглашения Латвийской Республики.
Фото и видео ⟩ В Риге прошло традиционное факельное шествие
В шествии принимали участие люди разных возрастов, а также семьи с детьми.
Национальное объединение организовало (НО) факельное шествие в честь провозглашения независимости Латвии, сообщила ранее специалист по связям с общественностью НС Лайма Мелкина.
Факельное шествие в честь национального праздника проходит в 18-й раз.
"В этом году, помимо благодарности основателям нашей страны, организаторы шествия предлагают быть вместе в мыслях с героическими украинцами, которые борются за свою страну", - говорит Мелкина.
Праздничное шествие началось в 18:00 в Риге, у памятника Карлису Улманису, на площади на пересечении улицы Кришьяна Валдемара и бульвара Райниса.
Как поясняет представитель НО, традиция факельного шествия началась 18 ноября 2003 года как дань уважения Латвии, ее основателям и борцам за свободу.
В пятницу, 18 ноября, праздничными мероприятиями по всей стране отмечается 104-я годовщина провозглашения Латвийской Республики. RUS TVNET весь день следит за ходом событий как в Риге, так и за ее пределами.
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