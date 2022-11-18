Пт, 18.11.2022
Погода
Гороскоп
Реклама
Контакты
Правила
О нас
Рассылка
LAT
Искать

Фото и видео ⟩ В Риге прошло традиционное факельное шествие

rus.tvnet.lv
В Риге прошло традиционное факельное шествие
Facebook OK Telegram Whatsapp
Comments 1

Сегодня, 18 ноября, в Риге в 18:00 прошло традиционное факельное шествие в честь 104-ой годовщины провозглашения Латвийской Республики.

В шествии принимали участие люди разных возрастов, а также семьи с детьми.

Национальное объединение организовало (НО) факельное шествие в честь провозглашения независимости Латвии, сообщила ранее специалист по связям с общественностью НС Лайма Мелкина.

Факельное шествие в честь национального праздника проходит в 18-й раз.

"В этом году, помимо благодарности основателям нашей страны, организаторы шествия предлагают быть вместе в мыслях с героическими украинцами, которые борются за свою страну", - говорит Мелкина.

Праздничное шествие началось в 18:00 в Риге, у памятника Карлису Улманису, на площади на пересечении улицы Кришьяна Валдемара и бульвара Райниса. 

Как поясняет представитель НО, традиция факельного шествия началась 18 ноября 2003 года как дань уважения Латвии, ее основателям и борцам за свободу.

В пятницу, 18 ноября, праздничными мероприятиями по всей стране отмечается 104-я годовщина провозглашения Латвийской Республики. RUS TVNET весь день следит за ходом событий как в Риге, так и за ее пределами.

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!

Ключевые слова
Актуальные новости
Последние новости
Не пропусти
Наверх