Фото и видео ⟩ В Риге прошло традиционное факельное шествие

В шествии принимали участие люди разных возрастов, а также семьи с детьми.

Национальное объединение организовало (НО) факельное шествие в честь провозглашения независимости Латвии, сообщила ранее специалист по связям с общественностью НС Лайма Мелкина.

Факельное шествие в честь национального праздника проходит в 18-й раз.

"В этом году, помимо благодарности основателям нашей страны, организаторы шествия предлагают быть вместе в мыслях с героическими украинцами, которые борются за свою страну", - говорит Мелкина.

Праздничное шествие началось в 18:00 в Риге, у памятника Карлису Улманису, на площади на пересечении улицы Кришьяна Валдемара и бульвара Райниса.

Как поясняет представитель НО, традиция факельного шествия началась 18 ноября 2003 года как дань уважения Латвии, ее основателям и борцам за свободу.

В пятницу, 18 ноября, праздничными мероприятиями по всей стране отмечается 104-я годовщина провозглашения Латвийской Республики. RUS TVNET весь день следит за ходом событий как в Риге, так и за ее пределами.