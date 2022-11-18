Левитс: "Желаю осознавать силу своего народа не только в праздники"

Глава государства также пожелал всем помнить, что в Латвии есть моральные ценности.

"Латвийское государство, провозглашенное 18 ноября 1918 года, было создано путем объединения исторических земель латышей и на основе неизменной национальной воли латышского народа и его неотъемлемого права на самоопределение, чтобы гарантировать существование и развитие латышского народа, его языка и культуры на протяжении веков, чтобы обеспечить латышскому народу и каждому гражданину свободу и способствовать процветанию", - процитировал Левитс первый пункт Конституции, отметив, что это важнейшая часть закона, так как она несет в себе смысл латвийского государства.

Президент заявил, что для того, чтобы существовать в долгосрочной перспективе, у нас должна быть своя страна, потому что страна является основой нашей независимости, свободы и демократии, а также существования латышского народа, латышского языка и латышской культуры.