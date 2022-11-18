"Желаю помнить о добре и осознавать силу своего народа не только в праздники, но и в повседневной жизни", - поздравляя Латвию с Днем независимости, сказал президент Эгил Левитс.
Левитс: "Желаю осознавать силу своего народа не только в праздники"
Глава государства также пожелал всем помнить, что в Латвии есть моральные ценности.
"Латвийское государство, провозглашенное 18 ноября 1918 года, было создано путем объединения исторических земель латышей и на основе неизменной национальной воли латышского народа и его неотъемлемого права на самоопределение, чтобы гарантировать существование и развитие латышского народа, его языка и культуры на протяжении веков, чтобы обеспечить латышскому народу и каждому гражданину свободу и способствовать процветанию", - процитировал Левитс первый пункт Конституции, отметив, что это важнейшая часть закона, так как она несет в себе смысл латвийского государства.
Президент заявил, что для того, чтобы существовать в долгосрочной перспективе, у нас должна быть своя страна, потому что страна является основой нашей независимости, свободы и демократии, а также существования латышского народа, латышского языка и латышской культуры.
Когда основатели государства решили 18 ноября 1918 года, что нам нужна собственная страна, им потребовалась смелость, считает политик. Чтобы Латвия была провозглашена, нужно было убедиться, что латышский народ готов к своей стране, готов ее создавать и нести за нее ответственность, отметил Левитс. Он подчеркнул, что при демократии люди сами определяют свою жизнь, а все сограждане вместе поддерживают страну.
"В трудные и решающие моменты латыши обладают прекрасной способностью объединяться для общего дела", - сказал Левитс, отметив, что наша воля была сильна, когда мы обрели независимость. "Мы усилили нашу армию, чтобы Латвия была безопасной частью НАТО. Мы обустроили наш дом, чтобы стать членом Европейского союза. Мы объединяемся, поддерживая Украину в борьбе с российским империализмом", - добавил он.
Теперь нас объединяет общая цель - преодолеть нынешние трудности и развивать нашу страну, указал президент. Он отметил, что мы хотим видеть Латвию современной, образованной, процветающей европейской страной, где повсюду звучит латышский язык.
Левитс подчеркнул, что в государственный праздник мы отмечаем смелое решение наших предков основать латвийское государство. Наша жизнь основана на том, что сделали предыдущие поколения, и будущие поколения будут основывать свою жизнь на том, что сделали мы. Преемственность Латвии определяется нашей национальной волей и волей каждого будущего поколения, отметил президент.
В пятницу, 18 ноября, праздничными мероприятиями по всей стране отмечается 104-я годовщина провозглашения Латвийской Республики. RUS TVNET весь день следит за ходом событий как в Риге, так и за ее пределами.
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