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Фото, видео ⟩ Взрыв на газопроводе под Санкт-Петербургом: главное

rus.tvnet.lv
Взрыв на газопроводе под Санкт-Петербургом: главное
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Взрыв и пожар на газопроводе
Взрыв и пожар на газопроводе Фото: Скриншот с Telegram "Осторожно, новости"

Во Всеволожском районе Ленинградской области после взрыва на газопроводе начался пожар, заявил губернатор Александр Дрозденко. Об этом пишет "Медуза".

Позднее в МЧС России сообщили, что причиной взрыва стала разгерметизация на газопроводе.

Дрозденко также заявил, что угрозы распространения огня на жилые массивы нет. Пострадавших в результате взрыва, как утверждают власти региона, тоже нет.

Спасатели ликвидируют пожар, возникший в результате взрыва на газопроводе между Бернгардовкой и Ковалево.

Александр Дрозденко добавил, что давление на магистральном газопроводе снизили, а ТЭЦ Всеволожска перевели на мазут для обеспечения бесперебойной подачи тепла.

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