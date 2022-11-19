Во Всеволожском районе Ленинградской области после взрыва на газопроводе начался пожар, заявил губернатор Александр Дрозденко. Об этом пишет "Медуза".
Фото, видео ⟩ Взрыв на газопроводе под Санкт-Петербургом: главное
Взрыв на газопроводе под Санкт-Петербургом: главное
Позднее в МЧС России сообщили, что причиной взрыва стала разгерметизация на газопроводе.
Дрозденко также заявил, что угрозы распространения огня на жилые массивы нет. Пострадавших в результате взрыва, как утверждают власти региона, тоже нет.
Спасатели ликвидируют пожар, возникший в результате взрыва на газопроводе между Бернгардовкой и Ковалево.
Александр Дрозденко добавил, что давление на магистральном газопроводе снизили, а ТЭЦ Всеволожска перевели на мазут для обеспечения бесперебойной подачи тепла.
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