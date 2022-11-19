Видео ⟩ На стоянку у супермаркета бесплатно можно заехать только раз в день?

Зритель передачи Марис интересуется: "Почему я могу бесплатно пользоваться автостоянкой у Maxima на кольце Мукусалас только один раз в день? Вчера утром я ходил по магазинам, а днем ​​мне позвонил врач и сказал, что выписала нужные мне лекарства. Тогда-то я с большим удивлением и обнаружил, что машину здесь можно поставить только платно! Не является ли это ограничением моих прав как потребителя - возможность пользоваться бесплатным парковочным местом в супермаркете с множеством магазинов только единожды в день?"