Припарковать свой автомобиль у супермаркета и зарегистрировать его - это само собой разумеющееся. Правда, у зрителя программы 4. studija Латвийского телевидения на эту тему возник вопрос.
Видео ⟩ На стоянку у супермаркета бесплатно можно заехать только раз в день?
На стоянку у супермаркета бесплатно можно заехать только раз в день?
Зритель передачи Марис интересуется: "Почему я могу бесплатно пользоваться автостоянкой у Maxima на кольце Мукусалас только один раз в день? Вчера утром я ходил по магазинам, а днем мне позвонил врач и сказал, что выписала нужные мне лекарства. Тогда-то я с большим удивлением и обнаружил, что машину здесь можно поставить только платно! Не является ли это ограничением моих прав как потребителя - возможность пользоваться бесплатным парковочным местом в супермаркете с множеством магазинов только единожды в день?"
Журналисты передачи 4. studija попытались выяснить, как обстоят дела на самом деле.
Видео: Сюжет передачи 4. studija (на латышском языке)
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