Польша не допустит Лаврова на встречу глав МИД ОБСЕ

Об этом в дипломатической ноте МИД Польши уведомил МИД России, сообщила пресс-секретарь МИД Польши Лукаш Ясина.

Агентство AFP со ссылкой на свои источники сообщает, что решение Польши связано с тем, что Лавров включен в список граждан России, которым запрещен въезд в ЕС из-за санкций, введенных Евросоюзом в связи с вторжением России в Украину.

В субботу в МИД России назвали решение Польши провокационным и сообщили, что Москву на встрече министров иностранных дел ОБСЕ будет представлять постоянный представитель России при организации Александр Лукашевич.

Польша, которая в настоящее время председательствует в ОБСЕ, также запретила российским делегатам присутствовать на сессии Парламентской ассамблеи ЕС, запланированной на 23-26 ноября в Варшаве, сообщает PAP.