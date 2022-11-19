Польша не допустит министра иностранных дел России Сергея Лаврова на встречу министров иностранных дел Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), которая пройдет 1 и 2 декабря в Лодзи, сообщил МИД Польши.
Польша не допустит Лаврова на встречу глав МИД ОБСЕ
Об этом в дипломатической ноте МИД Польши уведомил МИД России, сообщила пресс-секретарь МИД Польши Лукаш Ясина.
Агентство AFP со ссылкой на свои источники сообщает, что решение Польши связано с тем, что Лавров включен в список граждан России, которым запрещен въезд в ЕС из-за санкций, введенных Евросоюзом в связи с вторжением России в Украину.
В субботу в МИД России назвали решение Польши провокационным и сообщили, что Москву на встрече министров иностранных дел ОБСЕ будет представлять постоянный представитель России при организации Александр Лукашевич.
Польша, которая в настоящее время председательствует в ОБСЕ, также запретила российским делегатам присутствовать на сессии Парламентской ассамблеи ЕС, запланированной на 23-26 ноября в Варшаве, сообщает PAP.
RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!