Сб, 19.11.2022
Погода
Гороскоп
Реклама
Контакты
Правила
О нас
Рассылка
LAT
Искать

Польша не допустит Лаврова на встречу глав МИД ОБСЕ

rus.tvnet.lv
Польша не допустит Лаврова на встречу глав МИД ОБСЕ
Facebook OK Telegram Whatsapp
Comments
Министр иностранных дел Сергей Лавров
Министр иностранных дел Сергей Лавров Фото: dpa/picture-alliance / dpa/Scanpix

Польша не допустит министра иностранных дел России Сергея Лаврова на встречу министров иностранных дел Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), которая пройдет 1 и 2 декабря в Лодзи, сообщил МИД Польши.

Об этом в дипломатической ноте МИД Польши уведомил МИД России, сообщила пресс-секретарь МИД Польши Лукаш Ясина.

Агентство AFP со ссылкой на свои источники сообщает, что решение Польши связано с тем, что Лавров включен в список граждан России, которым запрещен въезд в ЕС из-за санкций, введенных Евросоюзом в связи с вторжением России в Украину.

В субботу в МИД России назвали решение Польши провокационным и сообщили, что Москву на встрече министров иностранных дел ОБСЕ будет представлять постоянный представитель России при организации Александр Лукашевич.

Польша, которая в настоящее время председательствует в ОБСЕ, также запретила российским делегатам присутствовать на сессии Парламентской ассамблеи ЕС, запланированной на 23-26 ноября в Варшаве, сообщает PAP.

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!

Ключевые слова
Актуальные новости
Последние новости
Не пропусти
Наверх