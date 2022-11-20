Смертельные "Ланцеты". Откуда в России появилось это опасное оружие и так ли оно эффективно

Дрон "Ланцет" на стенде "Калашникова" Фото: BBC

Тем не менее, как отметил российский эксперт, российская армия заинтересовалась дронами-камикадзе только после того, как их опробовали в Сирии.

Судя по публикациям в российской прессе, хотя испытания и продемонстрировали эффективность БПЛА, это не привело к запуску их в производство - они показались достаточно дорогим оружием, для которого в Сирии не всегда находились столь важные цели, которые нельзя было поразить другими средствами, например, артиллерией.

Иностранная начинка

Загадкой остается начинка русских дронов. Скепсис экспертов о возможности РФ собственноручно производить все комплектующие для них имеет свои основания.

В основном потому, что еще недавно сами российские производители говорили об отсутствии у них такой возможности.

Поэтому Юрий Касьянов считает, что "Ланцеты" на 80% состоят из китайских комплектующих, но финальная сборка и настройка проходят на российских заводах.

Но он допускает, что микросхемы для них также вполне вероятно производятся в РФ. "Они могут их делать вечно, по крайней мере, пока Китай будет продавать им комплектующие".

В то же время, говорит он, Россия уже начала сама осваивать процесс производства электромоторов и аккумуляторов для БПЛА, ранее закупаемых у китайских поставщиков.