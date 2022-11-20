Приговор по MH17 - пожизненно и для Путина

Что останется после этого гигантского процесса, который начался в марте 2020 года? Разве жестокое нападение России на Украину не перекрыло дело MH17? На первый взгляд так может показаться.

Опыт для будущего трибунала по Украине

На самом деле с вынесением приговора процесс не заканчивается. За ним могут последовать и другие, ведь суд не смог установить, "кто отдал приказ и почему", как сказал судья-председатель. Российского политического и военного руководства, которое, очевидно, тоже несет ответственность, на этом процессе не было среди обвиняемых.

Но это изменится, самое позднее, на будущем международном трибунале по военным преступлениям РФ в Украине. За создание такого трибунала в октябре проголосовал парламент Нидерландов. Этот трибунал будет изучать события, начиная с аннексии Крыма. Ему пригодится ценный опыт в деле MH17.

Очень тщательное расследование крушения "Боинга" велось годами. Международная группа изучила тысячи часов прослушанных телефонных разговоров, данные мобильных операторов и показатели погоды, опросила свидетелей и провела сложные эксперименты. Такого впечатляющего процесса не было в истории гражданской авиации. Работа нидерландского правосудия достойна высокой похвалы.

Главный итог - ложь выходит на свет, справедливость есть, даже если ее нужно ждать годами. Приговор - пример и намек на то, что ждет российского президента Владимира Путина и его военное руководство в ходе трибунала по Украине - пожизненный срок. И, возможно, к тому времени будут арестованы и посажены за решетку те, кто сейчас были признаны виновными.

Автор: Роман Гончаренко, обозреватель DW

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