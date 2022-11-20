В Латвии затруднено движение по всем дорогам

В Видземе, Латгале, Земгале и Северной Курземе дороги покрыты снегом и льдом. На основных и региональных дорогах движение удовлетворительное только в окрестностях Кулдиги, Лиепаи и Салдуса.

Работники Latvijas autoceļu uzturētājs (LAU) очищают дороги от снега и посыпают их противоскользящими материалами. Сегодня утром, 20 нобября, по всей Латвии к работе привлечено 102 единицы зимней техники.

LVC предупреждает, что водители должны быть особенно внимательны при выборе скорости движения, соответствующей состоянию дорожного покрытия и соблюдать безопасную дистанцию.

LVC предлагает сообщать о сложных условиях движения или других наблюдениях, связанных с дорожным движением и состоянием дорог, по круглосуточному бесплатному информационному телефону 80005555 или в социальных сетях.

О нечищеных дорогах и тротуарах в Риге можно сообщить в Центр управления дорожным движением по телефону 80003600, на странице riga.lv или по электронной почте.

В воскресенье утром, 20 ноября, в восточной части Латгале и во многих местах Видземе лежит снежный покров толщиной более десяти сантиметров. Это самый глубокий снег в стране с марта этого года, по данным Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии (LVĢMC).

В шесть утра снежный покров в Дагде составлял 15 см, в Резекне - 17 см, в Зосенах - 19 см. Слой снега толщиной 11-14 см был зарегистрирован в Пиедруе, Мадоне, Гулбене, Алуксне, а в Колке было 10 см снега.

В Даугавпилсе, Екабпилсе, Скривери, Огре, Сигулде и Саулкрасты снега выпало значительно меньше - 2-6 см снега. На большей части Курземе и Земгале, а также в Риге снежный покров большей частью не толще одного сантиметра.