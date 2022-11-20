В то время, когда латвийские предприятия отказываются от русского языка в общении, в магазинах появились подарочные коробки конфет Laima с новогодними поздравлениями на трех языках: латышском, английском и русском. Почему так произошло?
В магазинах появились конфеты Laima с поздравлением на русском языке. Что говорит производитель?
Очевидцы говорят, что шоколад национального сладкого бренда с такими надписями появился в магазинах примерно 18 ноября, и это стало очень неприятным сюрпризом для некоторых жителей Латвии.
Аусма говорит: "У нас вообще еще есть национальная марка сладостей? Laimа я уже давно не считаю такой. Это уже не латвийский шоколад! Осталось только название".
Зинта, заметив в магазине такие коробки конфет Laimа, возмутилась: "С Новым годом!", нет, вы только подумайте! Это как пощечина".
Илма говорит: "В последнее время конфеты Laimа уже не входят в число желанных сладостей. Но я бы не купила коробку с такой надписью, даже если бы в ней была последняя шоколадная конфета на планете".
Линета Микша, директор по коммуникациям Orkla Latvija, комментирует ситуацию:
"Хочу подчеркнуть, что Orkla Latvija осуждает войну, начатую Россией в Украине, и прекратила любое экономическое сотрудничество с Россией и Беларусью с начала войны.
Группа Orkla пожертвовала 500 000 евро, мы подарили народу Украины более 10 тонн продукции Orkla Latvija. И поддержка будет продолжаться.
В течение этого года мы также предприняли действия по сокращению использования русского языка в нашей коммуникации. Например, с сайта Laimа удалена русскоязычная версия, а также вся коммуникация бренда в рекламе, со СМИ и в социальных сетях ведется только на латышском языке. Уже в это Рождество реклама продуктов будет только на латышском языке.
Конкретный продукт - новогодняя коробка конфет - является одним из продуктов рождественской дизайнерской коллекции 2021 года. Дизайн рождественской коллекции создается два года, и обычно его разрабатывают уже весной - за 9-16 месяцев до выхода на рынок. В прошлогодней рождественской коллекции, состоящей из 33 изделий, это единственное с надписями на трех языках, включая русский. Но уже через несколько месяцев наша команда будет работать над новым дизайном рождественской коллекции на ближайшие два года. В новой коллекции не будет русского языка.
Разработка новых продуктов, изменение дизайна и упаковки, к сожалению, занимает относительно много времени, к тому же в ассортименте Laimа около 200 единиц продукции. Однако мы сами заинтересованы в том, чтобы как можно скорее как изменить дизайн, так и убрать русские надписи".
RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!