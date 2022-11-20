В магазинах появились конфеты Laima с поздравлением на русском языке. Что говорит производитель?

В течение этого года мы также предприняли действия по сокращению использования русского языка в нашей коммуникации. Например, с сайта Laimа удалена русскоязычная версия, а также вся коммуникация бренда в рекламе, со СМИ и в социальных сетях ведется только на латышском языке. Уже в это Рождество реклама продуктов будет только на латышском языке.

Конкретный продукт - новогодняя коробка конфет - является одним из продуктов рождественской дизайнерской коллекции 2021 года. Дизайн рождественской коллекции создается два года, и обычно его разрабатывают уже весной - за 9-16 месяцев до выхода на рынок. В прошлогодней рождественской коллекции, состоящей из 33 изделий, это единственное с надписями на трех языках, включая русский. Но уже через несколько месяцев наша команда будет работать над новым дизайном рождественской коллекции на ближайшие два года. В новой коллекции не будет русского языка.

Разработка новых продуктов, изменение дизайна и упаковки, к сожалению, занимает относительно много времени, к тому же в ассортименте Laimа около 200 единиц продукции. Однако мы сами заинтересованы в том, чтобы как можно скорее как изменить дизайн, так и убрать русские надписи".