"Самое популярное видео - это не то, у которого больше просмотров, а то, где такие очень интересные комментарии", - говорит тиктокер из Екабпилса Диана Клепикова. В рубрике "Знаменитости XXI века: ТИКТОКЕРЫ" она рассказала о гневных комментариях и уходе с работы преподавателя английского ради карьеры в Сети.
"Как учитель я зарабатывала больше": тиктокер Диана, которая не оставляет людей равнодушными
На Диану Клепикову (@diannkle) в TikTok подписаны 21 000 человек. Суммарно ее видео собрали полмиллиона лайков. Ее стиль - это женский юмор.
За плечами у Дианы есть опыт телеведущей, а кроме того, она уже сотрудничает с несколькими компаниями в соцсетях. Популярность в TikTok к ней пришла неожиданно, после невинного ролика: "Это, наверное, видео, где я рассказывала, что могу сама позвать мужчину на свидание, оплатить счет в ресторане и еще приехать за ним. Там было более 500 комментариев - от очень довольных и недовольных женщин и мужчин".
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TikTok она считает прекрасной платформой, которая предоставляет "классные возможности для талантливых и не таких талантливых людей". О TikTok она узнала давно, когда он еще был "танцевальной площадкой".
"Я танцевать не умею, поэтому туда даже не лезла. Однажды я решила попробовать эту платформу как рабочий инструмент в маркетинге", - признается Диана Клепикова.
@diannkle Brauciens uz dzimto pilsētu uz @JekabpilsAutocentrs.lv ♬ original sound - Diana Klepikova
Девушке хотелось испытать на себе, что такое TikTok. Понять, какие там есть плюсы и минусы. Первое видео у нее вообще "не залетело". Но после того, как ее ролик попал в рекомендации, посыпались комментарии:
"Я просто сидела и не понимала, что происходит. Это как?!". Большинство комментариев стали для нее сюрпризом.
"В моей Instagram-жизни я не привыкла получать столько негативных комментариев. Там обычно следят за твоей жизнью те, кому ты хотя бы немного нравишься. А в TikTok твое видео может посмотреть любой человек - и тот, кому ты нравишься, и наоборот", - объясняет Диана.
Девушке оставляли очень злобные и негативные комментарии - о возрасте, внешности, фигуре и прочее. Для нее это было странно и непривычно - получать столько негативных отзывов.
Конечно, были среди комментариев и хорошие, но очень много критики. Сначала пришлось принять, что есть люди, которым она может сильно не нравиться:
"Было тяжеловато. Я поначалу даже отвечала на эти комментарии нормально, со своими шутками. Не наезжала особо на людей. Но потом это все как-то ушло на второй план.
Сейчас я вообще очень редко отвечаю на комментарии. Я не трачу на это время. Иногда могу что-то посмотреть, что люди пишут. Но ради интереса - какие эмоции возникли у них от конкретного видео".
"Я думаю, что это не во мне дело, это дело в них", - уверена Диана. Эти люди увидели видео, поняли, что могут здесь написать комментарий.
К примеру, решили написать про ноздри: "Это просто их собственные комплексы. Это какие-то их проблемы, с которыми они лично не могут справиться, и они проецируют свою злость на другого человека".
Самыми популярными у Дианы стали ролики на мужские темы, какие-то шутки. "Сейчас заходит очень хорошо контент, когда я рассказываю о своей машине. Допустим, довольно-таки дорого обошелся ремонт моей Audi. Тогда начался просто массовый дождь из комментариев в плане того, что Audi - это не очень хорошая машина, а вот BMW - очень хорошая".
В комментарии к Диане приходят как мужчины, так и женщины - 50 на 50: "У меня аудитория половина на половину - половина женская, половина мужская".
"Феномен TikTok в том, что каждый может стать известным, - говорит Диана.
- Ты не обязательно должен быть популярной личностью, чтобы твое видео хорошо зашло и его увидели миллионы".
Она не может сказать, что как-то очень ощутила популярность. Но иногда бывает, что ее узнают. Для друзей и родных Дианы нормально, что она снимает TikTok, а потому они не говорят ей ничего плохого. Ведь в своих роликах Диана никого не играет - она такая, какая есть.
Девушка не сомневается, что с помощью TikTok можно заработать. "Но как учительница я зарабатывала больше", - с улыбкой отмечает она.
Сейчас ее доходы разделены пополам: половина - это доходы от TikTok, а вторая часть - преподавательская деятельность. Диана - учитель английского языка.
Конкуренции в Латвии среди тиктокеров она не чувствует. Конкретной мечты, связанной с TikTok, у нее нет, но ей хотелось бы иметь мотивацию снимать, развлекать людей. Начинающим она советует просто идти и делать. Не сидеть, а пробовать: "Потому что любой человек может сделать классный контент".
О рубрике "Знаменитости XXI века: ТИКТОКЕРЫ"
Короткие веселые видеоролики, в которых люди танцуют или подпевают мелодиям популярных песен, делятся рецептами, развлекают или радуют тысячи и миллионы людей по всему миру. TikTok начал свое победное шествие и в Латвии, поэтому TVNET GRUPA представляет новую рубрику, в которую приглашает латвийских тиктокеров. Итак, "Знаменитости XXI века: ТИКТОКЕРЫ".
@diannkle Оставайся 😡 #riga ♬ original sound - Diana Klepikova
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