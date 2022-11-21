"Как учитель я зарабатывала больше": тиктокер Диана, которая не оставляет людей равнодушными

На Диану Клепикову (@diannkle) в TikTok подписаны 21 000 человек. Суммарно ее видео собрали полмиллиона лайков. Ее стиль - это женский юмор.

За плечами у Дианы есть опыт телеведущей, а кроме того, она уже сотрудничает с несколькими компаниями в соцсетях. Популярность в TikTok к ней пришла неожиданно, после невинного ролика: "Это, наверное, видео, где я рассказывала, что могу сама позвать мужчину на свидание, оплатить счет в ресторане и еще приехать за ним. Там было более 500 комментариев - от очень довольных и недовольных женщин и мужчин".