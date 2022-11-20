В Риге продолжают убирать дороги и тротуары

Уже сообщалось, что толщина снежного покрова в Риге в основном не превышает одного сантиметра.

Состояние дорог в городе оценивается как хорошее, улицы первой и второй категорий уже расчищены и посыпаны, на улицах третьей категории проводится проверка.

Работы по очистке тротуаров в Риге начались сразу после снегопада, около 4:00 утра, по заранее разработанным маршрутам.