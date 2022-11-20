Состояние проезжих частей и тротуаров в Риге после выпавшего ночью первого снега в целом хорошее, но работы по очистке еще продолжаются, сообщили в самоуправлении.
В Риге продолжают убирать дороги и тротуары
В Риге продолжают убирать дороги и тротуары
Уже сообщалось, что толщина снежного покрова в Риге в основном не превышает одного сантиметра.
Состояние дорог в городе оценивается как хорошее, улицы первой и второй категорий уже расчищены и посыпаны, на улицах третьей категории проводится проверка.
Работы по очистке тротуаров в Риге начались сразу после снегопада, около 4:00 утра, по заранее разработанным маршрутам.
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