В субботу, 19 ноября, на взлетно-посадочной полосе в аэропорту столицы Перу Лимы с пожарной машиной столкнулся пассажирский самолет, выполняющий внутренний рейс, на борту которого находилось 108 человек, в результате чего погибли двое пожарных. Позднее мир поразило селфи, которое сделала местная пара на месте катастрофы.
Селфи на фоне смертельной аварии поразило весь мир
Пользователь Twitter Энрике Роспильози опубликовал фотографию, написав: "Когда жизнь дает тебе второй шанс".
Tragedia = Selfie #LATAM #Aeropuerto # pic.twitter.com/8JUzrR26AD— Nico Sánchez (@nsavestheworld) November 18, 2022
Публикация набрала более 192 000 "лайков". Однако многие стали критиковать пару за счастливые лица на фоне новостей о том, что в аварии погибли двое пожарных. Однако, люди на фото во время съемки об этом не знали.
Как сообщалось, 19 ноября самолет Airbus A320neo авиакомпании LATAM со 102 пассажирами и шестью членами экипажа на борту, который должен был отправиться в Хулиак на юге Перу, ехал по взлетно-посадочной полосе на взлет, когда столкнулся с пожарным автомобилем, пересекавшим взлетно-посадочную полосу.
В результате столкновения авиалайнер получил повреждения и загорелся. Пострадали 20 пассажиров, двое из них в тяжелом состоянии.
Ведется расследование, чтобы выяснить, почему пожарная машина находилась на взлетно-посадочной полосе во время взлета.
Видео: Записи аварии
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