Селфи на фоне смертельной аварии поразило весь мир

Пользователь Twitter Энрике Роспильози опубликовал фотографию, написав: "Когда жизнь дает тебе второй шанс".

Публикация набрала более 192 000 "лайков". Однако многие стали критиковать пару за счастливые лица на фоне новостей о том, что в аварии погибли двое пожарных. Однако, люди на фото во время съемки об этом не знали.

Как сообщалось, 19 ноября самолет Airbus A320neo авиакомпании LATAM со 102 пассажирами и шестью членами экипажа на борту, который должен был отправиться в Хулиак на юге Перу, ехал по взлетно-посадочной полосе на взлет, когда столкнулся с пожарным автомобилем, пересекавшим взлетно-посадочную полосу.

В результате столкновения авиалайнер получил повреждения и загорелся. Пострадали 20 пассажиров, двое из них в тяжелом состоянии.

Ведется расследование, чтобы выяснить, почему пожарная машина находилась на взлетно-посадочной полосе во время взлета.

Видео: Записи аварии