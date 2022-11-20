ВСУ: Россия за два дня понесла большие потери в Украине

За сутки было уничтожено 330 оккупантов.

По имеющимся данным, украинские ракетно-артиллерийские удары уничтожили один командный пункт противника, более 12 пунктов сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники, а также систему ПВО оккупантов.

С начала повторного вторжения 24 февраля военные РФ потеряли 2886 танков, 5817 БТР, 1868 пушек, 393 многозарядных реактивных установки, 209 зенитно-артиллерийских установок, 278 самолетов, 261 вертолет, 1537 беспилотных летательных аппаратов, 480 крылатых ракет, 4371 автомобилей и автоцистерн, 16 кораблей и катеров.

Масштабы потерь России уточняются, так как получение информации затруднено боевыми действиями.

Оперативно проверить данные, распространяемые сторонами конфликта во время ведения активных боевых действий, невозможно.