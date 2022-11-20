Потери российских войск в Украине к утру воскресенья достигли 84 210 человек, сообщает Генштаб ВСУ.
ВСУ: Россия за два дня понесла большие потери в Украине
За сутки было уничтожено 330 оккупантов.
По имеющимся данным, украинские ракетно-артиллерийские удары уничтожили один командный пункт противника, более 12 пунктов сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники, а также систему ПВО оккупантов.
С начала повторного вторжения 24 февраля военные РФ потеряли 2886 танков, 5817 БТР, 1868 пушек, 393 многозарядных реактивных установки, 209 зенитно-артиллерийских установок, 278 самолетов, 261 вертолет, 1537 беспилотных летательных аппаратов, 480 крылатых ракет, 4371 автомобилей и автоцистерн, 16 кораблей и катеров.
Масштабы потерь России уточняются, так как получение информации затруднено боевыми действиями.
Оперативно проверить данные, распространяемые сторонами конфликта во время ведения активных боевых действий, невозможно.
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