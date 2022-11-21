Тиктокер, дизайнер и другие участники шоу "Вечер со вкусом" заглянут в зазеркалье

На этой неделе в гости друг к другу будут ходить очень разные участники кулинарного шоу "Вечер со вкусом". Будет серьезный человек - по профессии юморист, тиктокер, который не может спокойно выйти на улицу, так как к нему сразу подходит молодежь и просит фото со знаменитостью. Также будет дизайнер, которая очарует всех своим внутренним миром и философским взглядом на жизнь, и бизнесвумен, которая пишет сказки для детей. И, конечно же, всех их посетит ведущий шоу Яков Рафальсон.