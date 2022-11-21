На этой неделе в гости друг к другу будут ходить очень разные участники кулинарного шоу "Вечер со вкусом". Будет серьезный человек - по профессии юморист, тиктокер, который не может спокойно выйти на улицу, так как к нему сразу подходит молодежь и просит фото со знаменитостью. Также будет дизайнер, которая очарует всех своим внутренним миром и философским взглядом на жизнь, и бизнесвумен, которая пишет сказки для детей. И, конечно же, всех их посетит ведущий шоу Яков Рафальсон.
Тиктокер, дизайнер и другие участники шоу "Вечер со вкусом" заглянут в зазеркалье
В первый вечер гостей встретит стендап-комик Максим Тривашкевич, который на самом деле очень серьезный человек. Он приготовит особенную солянку и сладкое блюдо по бабушкиному рецепту. Веселье, искренность и новые знакомства пройдут в отличной атмосфере.
Дизайнер Кристина Кокина настолько очарует нашего ведущего Якова Рафальсона, что он даже посвятит Кристине красивое стихотворение. Они вместе приготовят итальянские блюда. В течение вечера гости будут смотреть в необычное зеркало, и все будут удивлены увиденным.
На вечере бизнесвумен Елены Тоновой мы погрузимся в сказку вместе с ее книгой про жирафика Галактикона. На столе появятся простые блюда, прекрасно описанные фразой "как у мамы". От автора детских сказок до кандидата в доктора наук. Разбудим в себе внутреннего ребенка и весело проведем время!
Ну а тиктокер Андрей Чернуцкий (Андрейка Епта) в отличие от своей повседневной жизни, в которой он мастерски занимается видеопроизводством, покажет свое кулинарное искусство. Он приготовит сладкую колбасу и позволит каждому расписаться на своей машине. Как будет выглядеть машина Андрея, узнаете, посмотрев шоу "Вечер со вкусом".
Смотрите развлекательное кулинарное шоу "Вечер со вкусом" с понедельника по четверг в 20:00 на канале TV3 Plus.
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