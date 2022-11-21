"Это легкие деньги": Порноактриса из Латвии о многочасовых съемках и браке

Есть актеры, которые принимают "Виагру", делают себе инъекции, но Линда знает актеров, которые работают по 10 лет и никогда не употребляли ничего подобного.

Интересно, что у Линды почти не было сексуального опыта. "Я потеряла девственность, когда мне было 16, а потом у меня не было ничего в течение двух лет. Я встретила своего первого парня, когда мне было 18, и только тогда я начала заниматься сексом. Так что я думаю, что порно создало мою сексуальную жизнь!".

"Откуда я знала, что делать? Есть ассистент, который говорит тебе: делай то-то и то-то. Сценария нет, тебе все говорят на месте. В сценах с анальным сексом я не снимаюсь, я это делаю только дома..."

Выяснилось, что Линда замужем. "С мужем я познакомилась полтора года назад. Тогда я только вернулась из Будапешта и у меня было много денег.

Я подумала: все, я это бросаю. Но потом, спустя полгода жизни без работы, я поняла, что все-таки хочу и дальше этим заниматься. Это быстрые деньги. Это легкие деньги, и я не всегда буду молодой и красивой.

И тогда я его спросила - согласен ли он, идем ли мы по этому пути вместе или нет. С самого начала были очень большие глаза, но потом он согласился", - говорит Линда.

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