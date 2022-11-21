NYT подтвердила подлинность видео с предполагаемым расстрелом военнопленных РФ

Данные видео начали распространяться в социальных сетях в середине ноября. На первом видео украинские военные во дворе жилого дома берут в плен группу солдат в российской форме. Газета отмечает, что солдаты ВСУ на записи стоят в расслабленных позах и не целятся в пленных.

Видео обрывается, когда в кадре появляется еще один человек и раздается звук, похожий на выстрел. На второй записи, вероятно, снятой с дрона, видны тела 12 солдат, которые ранее сдались в плен. Неизвестно, что произошло в период времени между двумя видеозаписями. Газета пишет, что последний вышедший из дома российский военный, возможно, попытался оказать сопротивление и начал стрельбу.