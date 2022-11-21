Газета The New York Times подтвердила подлинность видеозаписей, на которых, как утверждалось, украинские военные застрелили российских пленных. При этом издание подчеркивает, что по видеозаписям невозможно установить, при каких обстоятельствах погибли люди, которые сдались в плен, пишет "Медуза".
NYT подтвердила подлинность видео с предполагаемым расстрелом военнопленных РФ
Данные видео начали распространяться в социальных сетях в середине ноября. На первом видео украинские военные во дворе жилого дома берут в плен группу солдат в российской форме. Газета отмечает, что солдаты ВСУ на записи стоят в расслабленных позах и не целятся в пленных.
Видео обрывается, когда в кадре появляется еще один человек и раздается звук, похожий на выстрел. На второй записи, вероятно, снятой с дрона, видны тела 12 солдат, которые ранее сдались в плен. Неизвестно, что произошло в период времени между двумя видеозаписями. Газета пишет, что последний вышедший из дома российский военный, возможно, попытался оказать сопротивление и начал стрельбу.
Доктор Рохини Хаар, медицинский эксперт в правозащитной организации Physicians for Human Rights, по просьбе газеты прокомментировала видеозаписи: "Похоже, что большинство из них были убиты выстрелом в голову. Есть лужи крови. Это указывает на то, что тела просто оставили там. Вероятно, никто не пытался их забрать или помочь им", - сказала Хаар (цитата "Медузы"). Она также добавила, что российские солдаты лежали на земле и фактически были военнопленными, поэтому их гибель можно расценивать как военное преступление.
В то же время эксперт по военным преступлениям Ива Вукусич отмечает, что действия украинских военных могли быть правомерными, поскольку по видеозаписям нельзя установить, были ли пленные убиты в ходе перестрелки или казнены после прекращения огня. Также Вукусич отмечает, что как раз действия стрелка могут быть расценены, как "вероломство", так как Женевская конвенция запрещает имитировать капитуляцию с целью нанесения удара по противнику.
Ранее Россия потребовала от международных организаций осудить "вопиющее преступление" и провести тщательное расследование. Видеозапись была передана в Управление Верховного комиссара ООН по правам человека, ОБСЕ, Совет Европы и правозащитные организации. Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по статьям об убийстве двух и более лиц в связи с осуществлением служебной деятельности и о жестоком обращении с военнопленными.
20 ноября вице-премьер Украины Ольга Стефанишина заявила, что Украина проведет расследование произошедшего. Она также добавила, что не считает отредактированные видеозаписи доказательством расстрела российских военнопленных.
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