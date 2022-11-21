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Известно, когда и где пройдет фестиваль Positivus в следующем году

rus.tvnet.lv/LETA
Известно, когда и где пройдет фестиваль Positivus в следующем году
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Фестиваль Positivus
Фестиваль Positivus Фото: Juris Lisovs / TVNET

Фестиваль Positivus и в следующем году пройдет в Риге, на Луцавсале, сообщила представитель организаторов мероприятия Элва Лоренце.

Фестиваль продлится два дня - 14 и 15 июля. Палаточного городка на фестивале уже не будет.

Со среды, 23 ноября, в течение трех дней билеты на фестиваль будут доступны по самой низкой цене Early Bird на сайте positivusfestival.com и в сети Biļešu serviss.

Двухдневный билет будет стоить 69 евро, VIP-билет - 199 евро. Однодневные билеты станут доступны после объявления главных исполнителей. Стоимость билетов изменится с 26 ноября, и билеты остальных типов поступят в продажу в следующем году.

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