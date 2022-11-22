Премьера спектакля "Собачье сердце" в Рижском русском театре

Режиссер Дмитрий Петренко о Собачьем сердце: "Для меня сама жизнь Булгакова - история о том, что свобода человека есть высшая ценность, а правда - понятие конкретное и весьма практическое. Это не философская категория, о которой можно бесконечно рассуждать. Это инструмент его работы и его жизни. Правдой Булгаков измеряет людей своего времени, в том числе и себя самого. И, как мне кажется, он оставил нам этот инструмент, зная, что он нам обязательно пригодится. "Собачье сердце" и сегодня можно читать как инструкцию к жизни в обществе, где оставаться человеком нужно в любых обстоятельствах и с любыми людьми, даже если ты просто бродячий пёс. Шариковы не приходят из ниоткуда. Легко их осуждать, высмеивать... Но что, если таких шариковых мы продолжаем создавать сами – мы, у кого нет в руках медицинского скальпеля и тяги к научным экспериментам? Мы, кто считает себя интеллигентными людьми, просветителями, художниками? Шариковы - в конечном счёте, результат нашей жизни. Или думать так - очередное проявление высокомерия?".