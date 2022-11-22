В Рижском русском театре имени Михаила Чехова 24 ноября 2022 года состоится премьера спектакля по повести Михаила Булгакова "Собачье сердце", инсценировка Александра Заполя. Чудовищная история в двух действиях.
Премьера спектакля "Собачье сердце" в Рижском русском театре
Режиссер Дмитрий Петренко о Собачьем сердце: "Для меня сама жизнь Булгакова - история о том, что свобода человека есть высшая ценность, а правда - понятие конкретное и весьма практическое. Это не философская категория, о которой можно бесконечно рассуждать. Это инструмент его работы и его жизни. Правдой Булгаков измеряет людей своего времени, в том числе и себя самого. И, как мне кажется, он оставил нам этот инструмент, зная, что он нам обязательно пригодится. "Собачье сердце" и сегодня можно читать как инструкцию к жизни в обществе, где оставаться человеком нужно в любых обстоятельствах и с любыми людьми, даже если ты просто бродячий пёс. Шариковы не приходят из ниоткуда. Легко их осуждать, высмеивать... Но что, если таких шариковых мы продолжаем создавать сами – мы, у кого нет в руках медицинского скальпеля и тяги к научным экспериментам? Мы, кто считает себя интеллигентными людьми, просветителями, художниками? Шариковы - в конечном счёте, результат нашей жизни. Или думать так - очередное проявление высокомерия?".
Режиссёр - Дмитрий Петренко
- Визуальная драматургия - Рейнис Дзудзило, Криста Дзудзило
- Композитор - Анна Фишере
- Художник по свету - Оскарс Паулиньш
Действующие лица и исполнители:
- Шарик, пёс - Евгений Черкес
- Клим Григорьевич Чугункин, воришка, завсегдатай кабаков; Полиграф Полиграфович Шариков, новый человек - Александр Маликов
- Филипп Филиппович Преображенский, профессор - Дмитрий Палеес
- Иван Арнольдович Борменталь, ассистент профессора Преображенского - Иван Стрельцов
- Зинаида Прокофьевна Бунина, горничная - Анастасия Лёвина
- Дарья Петровна Иванова, кухарка - Дарья Фечина
- Швондер, председатель домкома - Анатолий Фечин
Премьера спектакля состоится 24 ноября 2022 года.
Видео: "Собачье сердце"
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