29 ноября прошлого года рыжий кот с военной базы в Адажи вызвал ажиотаж в Латвии и других странах мира. Apollo.lv связался с Национальными вооруженными силами Латвии, чтобы узнать, как сейчас дела у котика.
Как поживает знаменитый кот с Адажского полигона?
Инга Удре, военнослужащая мотострелковой бригады Сухопутных войск, говорит, что кот до сих пор находится на территории военной базы в Адажи.
"Во-вторых, с прошлого года интерес к коту возрос, особенно у гостей военной базы. Спрашивают, как дела, может, посмотрим, встретим. Повседневная жизнь кота по-прежнему очень продуктивна. Рыжик гуляет по своей территории и каждый день охотно играет с воронами", - сказал Удре.
Она отметила, что Булта (русск. Стрела - Прим.ред.) старается почтить мероприятия своим присутствием, но рыжик в основном посвящает время играм и еде.
Как сообщалось, 29 ноября прошлого года настоящим местным интернет-хитом стал обитающий на Адажском полигоне кот, умудрившийся попасть на одну фотографию с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом во время его визита в Латвию.
Feline reinforcement 🐈 for the @NATO multinational battlegroup in #Latvia 🇱🇻 as @jensstoltenberg inspects troops.#NATOcats @efPBGLatvia pic.twitter.com/KuZDZlC866— Oana Lungescu (@NATOpress) November 29, 2021
На базе в Адажи обитают два кота. У рыжего, который стал настоящей знаменитостью, есть несколько имен. Некоторые солдаты боевой группы НАТО называют его Пом-помом, некоторые - Тутуном, а латвийские солдаты назвали его Булта, потому что он обычно как быстро появляется, так и исчезает.
О благополучии и сытости кота заботятся несколько солдат, поэтому миски всегда полны. Как военные смеются сами - чтобы Пом-пом, или Булта, больше времени посвящал выполнению боевых задач, а не ломал голову над поимкой добычи.
Рыжий кот обитает на Адажской базе примерно год, но Пом-пом - не единственное четвероногое создание на полигоне, у него есть и служебная соратница - серая кошка Люсия, которая более пугливая и от участия в публичных мероприятиях обычно воздерживается.
Так как на территории базы в последнее время часто замечали лису, то кошачьи дома перенесли ближе к людям. Рыжий кот чаще находится у солдатского клуба, а ведь именно в этом здании находится кафе Адажской базы!
В свою очередь, для Люсии оборудовано место у казарм, где живут солдаты польского контингента боевой группы НАТО. Кошачью будку украшает символическая надпись - QRF LUSIA (сокращение от quick reaction force - силы быстрого реагирования). Второе жилище сделано в виде зимнего домика, и в нем есть одеяло, чтобы кошке было теплее. Видно, что и Люсию очень хорошо кормят, так как в блюдечках есть как сухой корм, так и колечки сарделек.
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