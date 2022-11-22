Как поживает знаменитый кот с Адажского полигона?

О благополучии и сытости кота заботятся несколько солдат, поэтому миски всегда полны. Как военные смеются сами - чтобы Пом-пом, или Булта, больше времени посвящал выполнению боевых задач, а не ломал голову над поимкой добычи.

Рыжий кот обитает на Адажской базе примерно год, но Пом-пом - не единственное четвероногое создание на полигоне, у него есть и служебная соратница - серая кошка Люсия, которая более пугливая и от участия в публичных мероприятиях обычно воздерживается.

Так как на территории базы в последнее время часто замечали лису, то кошачьи дома перенесли ближе к людям. Рыжий кот чаще находится у солдатского клуба, а ведь именно в этом здании находится кафе Адажской базы!

В свою очередь, для Люсии оборудовано место у казарм, где живут солдаты польского контингента боевой группы НАТО. Кошачью будку украшает символическая надпись - QRF LUSIA (сокращение от quick reaction force - силы быстрого реагирования). Второе жилище сделано в виде зимнего домика, и в нем есть одеяло, чтобы кошке было теплее. Видно, что и Люсию очень хорошо кормят, так как в блюдечках есть как сухой корм, так и колечки сарделек.