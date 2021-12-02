"Взорвавший" соцсети кот с Адажского полигона - Пом-пом

Как TVNET рассказала представитель Национальных вооруженных сил Сандра Брале, на базе в Адажи обитают два кота.

У рыжего, который стал настоящей знаменитостью, есть несколько имен. Некоторые солдаты боевой группы НАТО называют его Пом-помом, некоторые - Тутуном, а латвийские солдаты назвали его Булта (Стрела), потому что он обычно как быстро появляется, так и исчезает.

О благополучии и сытости кота заботятся несколько солдат, поэтому миски всегда полны. Как военные смеются сами - чтобы Пом-пом, или Булта, больше времени посвящал выполнению боевых задач, а не ломал голову над поимкой добычи.

Рыжий кот обитает на Адажской базе примерно год, но Пом-пом - не единственное четвероногое создание на полигоне, у него есть и служебная соратница - серая кошка Люсия, которая более пугливая и от участия в публичных мероприятиях обычно воздерживается.

Так как на территории базы в последнее время часто замечали лису, то кошачьи дома перенесли ближе к людям. Рыжий кот чаще находится у солдатского клуба, а ведь именно в этом здании находится кафе Адажской базы!

ФОТО: Архив мотострелковой бригады Сухопутных войск НВС

В свою очередь, для Люсии оборудовано место у казарм, где живут солдаты польского контингента боевой группы НАТО. Кошачью будку украшает символическая надпись - QRF LUSIA (сокращение от quick reaction force - силы быстрого реагирования). Второе жилище сделано в виде зимнего домика, и в нем есть одеяло, чтобы кошке было теплее. Видно, что и Люсию очень хорошо кормят, так как в блюдечках есть как сухой корм, так и колечки сарделек.

Именно по этой причине жилище Люсии регулярно посещает и Пом-пом, особенно когда блюдца полны, а самой хозяйки рядом нет. Дорога к дому Люсии ведет именно через плац, на котором днем 29 ноября и пересеклись пути кота и высокого гостя из НАТО.

ФОТО: Кот Булта. Foto: Архив мотострелковой бригады Сухопутных войск НВС

Как рассказала Брале, рыжий Пом-пом - частый гость и на других церемониях, проходящих на плацу. Кот этот не из пугливых - он продолжает свой путь и во время построений. Впрочем, Люсию на мероприятиях пока не замечали, тогда как у Пом-пома есть свой аккаунт в Twitter.

Кроме того, Sargs.lv призвал всех принять участие в конкурсе латвийской армии на Facebook, написав в комментариях - о чем, шествуя во главе парада во время визита Генсека НАТО на военную базу, думал рыжий кот?