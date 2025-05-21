Власти Испании требуют от Airbnb удалить более 60 тысяч объявлений об аренде жилья

Географически сдаваемое жилье разбросано по разным испанским регионам: Мадрид, Андалусия, Каталония, Валенсия, Страна Басков и Балеарские острова.

По словам министра, «можно добиться того, чтобы никакие экономические интересы не оказывались важнее [комфортных] условий проживания и чтобы ни одна компания не стояла выше закона — какой бы крупной или могущественной она ни была».

В последние месяцы из-за стремительного роста стоимости аренды жилья, — особенно в крупных населенных пунктах — именно жилищный вопрос вышел для многих испанцев на первый план, став их самой насущной проблемой.

Статистика показывает, что за последние десятилетие средняя стоимость аренды жилья в Испании удвоилась, в то время как доходы подавляющего большинства населения страны росли отнюдь не так стремительно.

В списке самых популярных у туристов стран Испания занимает второе место после Франции.

В 2024 году страна приняла 94 млн туристов из-за рубежа, что на 13% больше, чем годом раньше.

Премьер-министр страны, социалист Педро Санчес ранее говорил, что «на Airbnb жилья сколько угодно — а людям при этом жить негде», и пообещал предотвратить «неконтролируемое расширение» использования недвижимости для расселения туристов.

Женщина с чемоданом подходит к одному из адресов в Мадриде Фото: Getty Images

В некоторых испанских муниципалитетах бороться с Airbnb пытались на местном уровне, решениями городских советов.