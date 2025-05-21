Власти Испании требуют от Airbnb удалить более 60 тысяч объявлений об аренде жилья

Испанские власти обратились к администрации сервиса Airbnb с требованием удалить объявления о сдаче почти 66 тысяч единиц жилья по всей стране — комнат, квартир и домов — на том основании, что условия проживания там не соответствуют правилам размещения туристов.
Так испанское правительство отреагировало на последнюю волну демонстраций против засилья туристов, в очередной раз прокатившуюся по стране перед летним сезоном отпусков. Марши протеста, прошедшие в минувшее воскресенье на Канарских островах, собрали тысячи участников.
Пабло Бустиндуй, курирующий в испанском правительстве вопросы социальной политики и прав потребителей, заявил, что перечисленные в запросе жилые помещения сдаются «в нарушение различных норм, касающихся жилья для туристов».
Незадолго до этого решение по аналогичному делу вынес суд в Мадриде, который уже обязал Airbnb для начала немедленно удалить из своей базы доступного для съема жилья 5800 объектов, перечисленных в поданном Министерством социальной защиты списке.
Вынесенное решение сам министр назвал «очевидной победой всех, кто борется за защиту своего права на жилище».
Теперь в ведомстве ожидают аналогичных решений по поводу остальных 60 тысяч объектов, сдачу которых туристом там на том или ином основании считают незаконной.
«Неконтролируемый рост»
Как объясняют в министерстве, в составленный список попали арендодатели, которые либо не указали номер своей лицензии (или указали ошибочно), либо не уточнили юридический статус владельца, чтобы разъяснить, сдает ли он жилье на профессиональной основе или как частное лицо.
Географически сдаваемое жилье разбросано по разным испанским регионам: Мадрид, Андалусия, Каталония, Валенсия, Страна Басков и Балеарские острова.
По словам министра, «можно добиться того, чтобы никакие экономические интересы не оказывались важнее [комфортных] условий проживания и чтобы ни одна компания не стояла выше закона — какой бы крупной или могущественной она ни была».
В последние месяцы из-за стремительного роста стоимости аренды жилья, — особенно в крупных населенных пунктах — именно жилищный вопрос вышел для многих испанцев на первый план, став их самой насущной проблемой.
Статистика показывает, что за последние десятилетие средняя стоимость аренды жилья в Испании удвоилась, в то время как доходы подавляющего большинства населения страны росли отнюдь не так стремительно.
В списке самых популярных у туристов стран Испания занимает второе место после Франции.
В 2024 году страна приняла 94 млн туристов из-за рубежа, что на 13% больше, чем годом раньше.
Премьер-министр страны, социалист Педро Санчес ранее говорил, что «на Airbnb жилья сколько угодно — а людям при этом жить негде», и пообещал предотвратить «неконтролируемое расширение» использования недвижимости для расселения туристов.
В некоторых испанских муниципалитетах бороться с Airbnb пытались на местном уровне, решениями городских советов.
Мэрия Барселоны, например, пообещала к концу 2028 года убрать с рынка не менее 10 тысяч квартир, сейчас сдающихся в краткосрочную аренду туристам из-за рубежа.
Кое-где придерживаются иного подхода. За последние месяцы администрация Airbnb заключила с региональными властями Канарских островов, Ибицы и Мурсии соглашения, обязывающие владельцев недвижимости соблюдать правила и стандарты сдачи жилья для туристов.
В ответ на постановление суда и заявление министа Пабло Бустиндуя в компании заявили, что никаких доказательств нарушения правил со стороны хозяев жилья властями предоставлено не было, и пообещали обжаловать решение.
Пресс-служба Airbnb ссылается на постановление Верховного суда Испании от 2022 года, в котором прописано, что ответственность за размещение информации об аренде лежит на хозяине жилья, а не на компании, которая является лишь «нейтральным посредником».
По поводу проблемы с жильем в Испании в компании высказались отдельно.
«Первопричина кризиса доступного жилья в Испании — недостаток предложения для удовлетворения спроса, — заявил представитель компании. Власти стран всего мира видят, что более жесткое регулирование Airbnb не облегчает жилищные проблемы и не возвращает дома на рынок — оно лишь бьет по местным семьям, которые полагаются на доходы от хостинга, чтобы иметь возможность оплатить свои растущие расходы».
В воскресенье несколько тысяч человек вышли на улицы Канарских островов, протестуя против засилья туристов; 15 июня на Майорке пройдет акция под лозунгом Menys Turisme, Més Vida («Меньше туризма, больше жизни»).