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В Риге появились еще три героя "Потока"

Пес из мультфильма "Поток" в Старой Риге.
Пес из мультфильма "Поток" в Старой Риге. Фото: LETA

В середине мая в городской среде Риги к коту из мультфильма "Поток" присоединились еще три персонажа: собака, капибара и лемур, с которыми может сфотографироваться каждый рижанин и гость города, сообщили в Департаменте внешних коммуникаций Рижской думы.

Каждый из героев мультфильма размещен вместе с инсталляцией в виде букв RĪGA. Кот находится на площади Бривибас, пес - на Ратушной площади, капибара - в парке Узварас, а лемур - в Межапарке.

Скульптуры кота и лемура выполнены художником Кристапом Андерсонсом, капибара - литовским художником Донатом Моцкусом, а собака - художницей Инесе Вальтере.

Галерея: Герои "Потока" в Риге

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