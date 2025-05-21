В Риге появились еще три героя "Потока"

В середине мая в городской среде Риги к коту из мультфильма "Поток" присоединились еще три персонажа: собака, капибара и лемур, с которыми может сфотографироваться каждый рижанин и гость города, сообщили в Департаменте внешних коммуникаций Рижской думы.