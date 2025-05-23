Видео Организация по защите животных не отдает хозяйке найденного кота

В марте Лаура взяла из приюта семилетнего кота Руди через организацию Minka. Женщина собиралась отвезти кота к ветеринару для установки микрочипа, но неожиданно оказалась в больнице. Именно в тот день, 24 апреля, рыжий кот ускользнул со двора.

Спустя пару недель, 11 мая, на столбе появилось объявление о том, что кот найден. Лаура выяснила, что ее любимец находится у некой женщины по имени Светлана, представляющей организацию Kaķu palīdzība Maks.

Лаура связалась со Светланой, но та отказалась возвращать кота. Сначала Светлана заявила, что Лауре нужно будет заплатить 400 евро, так как она потратила деньги на уход за животным.

Лаура согласилась оплатить расходы при условии предоставления чеков. Однако, несмотря на переговоры, договориться сторонам не удалось. В конце концов Светлана заблокировала номер Лауры.

Позже Лаура заметила, что Светлана в своем профиле в Facebook просит пожертвования на помощь коту. Подозрение вызвало и то, что на опубликованном видео женщина обращалась к Руди по имени.

Сейчас при участии полиции Лаура надеется, что Светлана все же передумает и вернет кота хозяйке.

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Видео: Сюжет программы Bez Tabu